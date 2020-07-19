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كأس أمم افريقيا 2019: أبطال افريقيا في حافلة مكشوفة من أجل الاحتفال بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 20 تموز/يوليو 2019 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - صعد عناصر المنتخب الجزائري الذين ارتسمت الفرحة على وجوههم بعد تتويجهم بكأس أمم افريقيا 2019، على متن حافلة مكشوفة تم تهيئتها للاحتفال مع أنصار الفريق الوطني اليوم السبت في شوارع الجزائر العاصمة.

بعد استراحة بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي ''هواري بومدين''، توجه رفقاء رياض محرز إلى شوارع العاصمة من أجل الاحتفال بالتاج الذي غاب عن خزينة ''الخضر'' منذ 29 عاما.

 فمن مطار "هواري بومدين"، سيتجه ''الخضر'' إلى منتزه "الصابلات" ثم ساحة الوئام (اول ماي سابقا)، نهج الاستقلال و أخيرا قصر الشعب، حيث سيتم استقبالهم من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

 إقرأ أيضا: كأس أمم إفريقيا 2019: عودة أبطال إفريقيا إلى أرض الوطن

وتوج رفقاء رياض محرز باللقب القاري بعد فوزهم على السنغال بنتيجة 1-0 سهرة الجمعة بملعب القاهرة الدولي. سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية لصالح الجزائر.

ويعتبر هذا اللقب الثاني للفريق الوطني بعد التتويج الاول سنة 1990 بالجزائر امام نيجيريا 1-0.

آخر تعديل على السبت, 20 تموز/يوليو 2019 21:03
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كأس أمم افريقيا 2019: أبطال افريقيا في حافلة مكشوفة من أجل الاحتفال بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 20 تموز/يوليو 2019 18:55     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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