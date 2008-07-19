الجزائر - غينيا 3-0: تصريحات

- جمال بلماضي (مدرب الجزائر): ''أنا أكثر من سعيد بالفوز المسجل وبمردود اللاعبين طيلة اللقاء حيث تمكنوا من حسم الأمور والتأهل للدور ربع النهائي. لقد تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة مع الحفاظ على نظافة الشباك طيلة ال90 دقيقة. إنه أمر مهم بالنسبة لنا بوجود أسماء في الاحتياط يمكنها أن تقدم الإضافة للفريق (هدف آدم وناس). بكل صراحة، لدينا أسماء على مقاعدالاحتياط لديها إمكانيات كبيرة وقد أثبتت ذلك خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام تنزانيا (فوز 3-0). فيما يخص حظوظنا في هذا العرس القاري، فنحن نؤمن بالذهاب بعيدا نظرا للرغبة الموجودة وسنقدم كل ما بوسعنا لتحقيق أهدافنا. أعتقد أن مستوى كل اللاعبين متقارب ولكن كنا مجبرين لمواصلة العمل بعد دور المجموعات. صحيح أنني مرهق نوعا ما ولكن لا أخفي سعادتي. الآن علينا تحضير لقاء الدور ربع النهائي الذي سنخوضه أمام الفائز من اللقاء الذي سيجمع مالي مع كوت ديفوار. لا أرغب في مشاهدة منافسي. أنا من النوع الذي يعيد مشاهدة اللقاء وتصحيح الأخطاء مع اعادة استخراج النقاط التي سجلتها في ذهني. غدا، سأذهب لمشاهدة لقاء مالي وكوت ديفوار وهذا ما سيسمح لي لتسجيل بعض النقاط الخاصة بهم. عليكم أن تعلموا ان العديد من الفرق المتوجة سابقا بالكأس أو التي خاضت كأس العالم 2018، موجودة دائما في سباق المنافسة''.

- بول بوت (مدرب غينيا): ''أعتقد أننا قدمنا بداية حسنة خاصة قبل أن يسجل الفريق الجزائري الهدف الأول. أظن أن المنافس كان قويا اليوم بتسجيله لثلاثة اهداف كاملة في ال90 ديقيقة. بكل صراحة، لقد واجهنا أفضل تشكيلة في المنافسة وهي تستحق الفوز اليوم. كنا نعلم أننا سنلعب أمام فريق قوي حيث أجبرت اللاعبين على أخذ الحيطة والحذر ومنع المافس من التسجيل ولكن الأمور سارت في اتجاه معاكس. هدفنا كان التأهل لنهائيات كأس أمم افريقيا ونحن الآن في فترة بناء فريق''.

- رياض محرز (رجل اللقاء / الجزائر): ''أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق غيني قدم مردودا طيبا ونحن جد سعداء بالنتيجة المسجلة. المنافس فشل في التسجيل وهذا ما سمح لنا للفوز بأريحية. إنه يوم سعيد لنا لأننا تمكنا من الفوز امام فريق كان من الصعب الاطاحة به''.

- بغداد بونجاح (مهاجم/الجزائر): ''أنا فحور بكوني ألعب في صفوف هذا المنتخب الرائع الذي يحقق نتائج إيجابية ويسعد الشعب الجزائري. نحن على دراية كبيرة بصعوبة هذا الموعد القاري والدليل على ذلك خروج فرق كانت مرشحة بقوة مثل مصر والمغرب، ولكن ما يهمنا هو منتخبنا. سنواصل العمل حتى نحقق هدفنا''.

- يوسف بلايلي (وسط ميدان / الجزائر): ''لقد خضنا هذا اللقاء بنية الفوز والتأهل للدور ربع النهائي حتى نتفادى سيناريو مصر والمغرب (إقصاء في الدور ثمن النهائي). لقد قدمنا ما علينا أمام غينيا والآن علينا مواصلة تحضيرات اللقاء القادم أمام منافس سنتعرف عليه يوم غذ (مالي أو كوت ديفوار). نحن نطمح للذهاب بعيدا في المنافسة رغم صعوبة المهمة''.

- يوسف عطال (مدافع/الجزائر): ''نحن جد سعداء بهذا التأهل المستحق. كل اللاعبين قدموا ما عليهم من أجل الفوز أمام فريق غيني كان من الصعب الاطاحة به. علينا وضع أرجلنا على الأرض ومواصلة التحضيرات من أجل تحقيق نتائج إيجابية أخرى''.