كأس أمم افريقيا 2019: أرض الفراعنة تتزين بألوان افريقيا وتحتضن العرس القاري

الجزائر- ستعيش أرض الفراعنة, مصر, في الفترة الممتدة من 21 يونيو الى 19 يوليو, على وقع ألوان و أهازيج الكرة الافريقية, بمناسبة احتضانها لفعاليات الطبعة ال32 من كأس امم افريقيا التي تنشط لأول مرة من قبل 24 تشكيلة وطنية.

فبعد قرار رفع عدد الفرق من 16 الى 24, وزعت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المنتخبات المشاركة على ست مجموعات من أربع فرق متأهلة الى هذه النهائيات التي ستجرى لأول مرة في موسم الحر بعد ان اقيمت جل الدورات السابقة في فصل الشتاء بين يناير و فبراير.

وقد سخرت مصر التي تستضيف العرس القاري للمرة الخامسة في تاريخها بعد دورات 1959, 1974, 1986 و 2006, كل الامكانيات الضرورية من أجل انجاح المنافسة, مثل ما أكده بشكل واضح رئيس الاتحادية المحلية لكرة القدم, هاني ابو ريدة, مباشرة بعد اسناد شرف تنظيم "الكان" لبلده, حيث قال بصريح العبارة : "مصر ستكون جاهزة للحدث و سترفع التحدي بنجاح (...) سنوظف كل الامكانيات المتاحة من أجل الخروج بدورة استثنائية تبلغ مصاف الامتياز من ناحية التنظيم".

ومعلوم ان مصر كانت قد اختيرت يوم الثامن يناير المنصرم لاحتضان فعاليات الطبعة ال32 من البطولة الافريقية التي سحبتها الكونفدرالية الافريقية من الكاميرون بسبب التأخر المسجل على مستوى انجاز و تهيئة الملاعب المخصصة للمنافسة.

اقرأ أيضا: لقاء ودي الجزائر - مالي: الفوز والاقناع قبل دخول غمار المنافسة

وقد تفوقت مصر في سباق خلافة الكاميرون في التنظيم على جنوب افريقيا التي احتضنت دورتي 1996 و 2013.

وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الكروية الافريقية بدكار (السنغال), اين افرزت عملية التصويت على فوز مصر بأغلبية الاصوات, من خلال حصولها على مجموع 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا و صوت واحد غير معبر عنه.

وتعدّ كأس أمم افريقيا 2019 النسخة الرابعة على التوالي التي يغير فيها البلد المضيف, حيث تم اسناد التنظيم في دروة 2013 لجنوب افريقيا بعد أن كانت مقررة بليبيا و سحبت منها بسبب الاوضاع الامنية, علما ان جنوب افريقيا كانت معينة آنذاك لاحتضان دورة 2017. بعدها رفض المغرب احتضان نسخة 2015 بسبب "انتشار فيروس إيبولا", لتسند بعدها الدورة لغينيا الاستوائية, فيما اقيمت كان-2017 التي كانت مقررة بجنوب افريقيا ثم ليبيا, في نهاية المطاف بالغابون.

==استعمال تقنية الفيديو ابتداء من ربع النهائي==

تتسم كأس افريقيا 2019 باستعمال تقنية فيديو الحكم المساعد المعروفة بـ"الفار", وذلك بداية من الدور ربع النهائي, علما أن اغلبية المنتخبات ال24 المنشطة للمنافسة كانت قد ابدت رغبتها في الاستعانة بها خلال ورشة العمل التي احتضنتها القاهرة, قبيل عملية سحب قرعة المرحلة النهائية من "الكان".

وبالرغم من أنّ هذه التقنية اعتمدت اساسا لإزالة اللبس في بعض الحالات, الا ان تطبيقها في بطولة امم افريقيا المقبلة يثير حفيظة بعض القائمين على الكرة الافريقية المتخوفين من انعكاساتها على مجريات الدورة, مثل ما كان الشأن في إياب نهائي رابطة الابطال الافريقية بين الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي يوم 31 مايو الماضي بملعب رادس بتونس.

ففي الوقت الذي كان فيه فريق الترجي التونسي متفوقا بنتيجة 1-0, لم يحتسب حكم المقابلة هدف التعادل الذي سجله الفريق المغربي بداعي وضعية تسلل, الامر الذي لم يرض الوداد الذي طالب بمراجعة اللقطة بالفيديو الا ان هذه التقنية كانت معطلة حينها.

اقرأ أيضا: كأس افريقيا للأمم-2019/ تحضيرات : المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام بوروندي (1-1)

وبعد ساعة ونصف من التوقف و المدّ و الجزر, أعلن الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما عن انتهاء المواجهة و تتويج الترجي التونسي بلقب رابطة الابطال الافريقية.

لكن في تسارع للأحداث المرتبطة بهذه المقابلة, استدعت الكونفدرالية الافريقية ليوم 4 يونيو, لجنة الطوارئ التابعة لها و قررت خلال اجتماعها اعادة لعب المقابلة النهائية (العودة), وهو القرار الذي وصفه اكبر المسؤولين في تونس ب"اللامسؤول" الذي يعد -حسبهم- "سابقة خطيرة في تاريخ كرة القدم الافريقية".

هذه المعطيات جعلت المتتبعين يرهنون نجاح بطولة افريقيا 2019 بمردود الحكام و أهم من ذلك مدى تحكمهم في تقنية الفيديو المساعد.

و على الصعيد الفني, ستكون كل المنتخبات الكبيرة في القارة السمراء حاضرة في موعد مصر, بما فيها منتخب نيجيريا الغائب الكبير عن الطبعتين السابقتين, و هو اكثر الفرق صعودا الى منصة التتويج (رقم قياسي بـ 14 مرة) رفع خلالها خمس مرات التاج الافريقي.

و على الأراضي المصرية, ستكون "النسور الممتازة" احد اكبر المنتخبات المرشحة للتويج النهائي الى جانب البلد المضيف, غانا, السنغال, كوت ديفوار, الكاميرون, الجزائر, تونس و المغرب.

ومعلوم ان المنافسة ستقام بأربع مدن مصرية هي العاصمة القاهرة (ثلاثة ملاعب), الاسكندرية, السويس و الاسماعيلية.

كأس إفريقيا للأمم-2019: تركيبة المجموعات (مؤطر)

تركيبة مجموعات النسخة ال32 لكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم المقررة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 بمصر:

المجموعة الأولى (بالقاهرة):

مصر - جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية (بالإسكندرية):

نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة (بالقاهرة):

السنغال - الجزائر - كينيا - تانزانيا

المجموعة الرابعة (بالقاهرة):

المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة (بالسويس):

تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا

المجموعة السادسة (بالإسماعيلية):

الكاميرون - غانا - البنين - غينيا بيساو

ملاحظة: يتأهل الأولان عن كل مجموعة و أحسن المنتخبات الأربعة المحتلة للمركز الثالث للدور ثمن النهائي.

كرة القدم / كأس أمم إفريقيا-2019: البرنامج (مؤطر)

رزنامة مباريات الدورة ال32 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بمصر من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 (توقيت محلي/توقيت جزائري):

المجموعة الأولى (القاهرة / الملعب الدولي) :

21 يونيو : مصر - زيمبابوي (سا 00ر22/سا 00ر21)

21 يونيو : جمهورية الكونغو الديمقراطية - أوغندا (30ر16 / 30ر15)

26 يونيو : مصر - ج. الكونغو الديمقراطية (00ر22 / 00ر21)

26 يونيو : أوغندا - زيمبابوي (00ر19 / 00ر18)

30 يونيو : أوغندا - مصر (00ر21 / 00ر20)

30 يونيو : زيمبابوي - ج. الكونغو الديمقراطية على 00ر21 / 00ر20 (ملعب الدفاع

الجوي / القاهرة)

المجموعة الثانية (الإسكندرية) :

22 يونيو : نيجيريا - بوروندي (00ر19 / 00ر18)

22 يونيو : غينيا - مدغشقر (00ر22 / 00ر21)

26 يونيو : نيجيريا - غينيا (30ر16 / 30ر15)

27 يونيو : مدغشقر - بوروندي (30ر16 / 30ر15)

30 يونيو : مدغشقر - نيجيريا (00ر18 / 00ر17)

30 يونيو : بوروندي - غينيا على 00ر18 / 00ر17 (ملعب السلام / القاهرة)

المجموعة الثالثة (القاهرة / ملعب الدفاع الجوي):

23 يونيو : السنغال - تانزانيا (00ر19 / 00ر18)

23 يونيو : الجزائر - كينيا (00ر22 / 00ر21)

27 يونيو : السنغال - الجزائر (00ر19 / 00ر18)

27 يونيو : كينيا - تانزانيا (00ر22 / 00ر21)

1 يوليو : كينيا - السنغال (00ر21 / 00ر20)

1 يوليو : تانزانيا - الجزائر على

00ر21 / 00ر20 (ملعب السلام / القاهرة)

المجموعة الرابعة (القاهرة / ملعب السلام):

23 يونيو : المغرب - ناميبيا (30ر16 / 30ر15)

24 يونيو : كوت ديفوار - جنوب إفريقيا (30ر16 / 30ر15)

28 يونيو : المغرب - كوت ديفوار (00ر19 / 00ر18)

28 يونيو : جنوب إفريقيا - ناميبيا (00ر22 / 00ر21)

1 يوليو : جنوب إفريقيا - المغرب (00ر18 / 00ر17)

1 يوليو : ناميبيا - كوت ديفوار على 00ر18 / 00ر17 (ملعب الدفاع الجوي /

القاهرة)

المجموعة الخامسة (السويس):

24 يونيو : تونس - أنغولا (00ر19 / 00ر18)

24 يونيو : مالي - موريتانيا (00ر22 / 00ر21)

28 يونيو : تونس - مالي (30ر16 / 30ر15)

29 يونيو : موريتانيا - أنغولا (30ر16 / 30ر15)

2 يوليو : موريتانيا - تونس (00ر21 / 00ر20)

2 يوليو : أنغولا - مالي على 00ر21 / 00ر20 (ملعب الإسماعيلية)

المجموعة السادسة (الإسماعيلية):

25 يونيو : الكاميرون - غينيا بيساو (00ر19 / 00ر18)

25 يونيو : غانا - البنين (00ر22 / 00ر21)

29 يونيو : الكاميرون - غانا (00ر19 / 00ر18)

29 يونيو : البنين - غينيا بيساو (00ر22 / 00ر21)

2 يوليو : البنين - الكاميرون (00ر18 / 00ر17)

2 يوليو : غينيا بيساو - غانا على 00ر18 / 00ر17 (ملعب السويس)

الدور ثمن النهائي : 5, 6, 7, 8 يوليو

الدور ربع النهائي : 10, 11 يوليو

الدور نصف النهائي : 14 يوليو

اللقاء الترتيبي (المركز الثالث) : 17 يوليو

النهائي : 19 يوليو.