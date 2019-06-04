كرة القدم / انتقالات: علاتي (نصر حسين داي) أول مستقدم لمولودية الجزائر

الجزائر- أمضى الظهير الأيمن لفريق نصر حسين داي وليد علاتي لفائدة مولودية الجزائر اليوم الاثنين، حسبما أعلن عنه المدير العام الرياضي للنادي، عمر غريب، خلال تقديم اللاعب لوسائل الإعلام .

ووقع علاتي (27 سنة)، المتألق مع "النصرية" خلال الموسم المُنقضي سيما في منافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية، على عقد مدته موسمين، حسبما أفاد به المصدر.

كما انضم هداف الفريق الرديف لشبيبة القبائل بدر الدين دحلال (19 سنة) بعقد يمتد أربع سنوات مع "العميد".

ويرتقب الكشف عن أسماء جديدة لضمها الى تشكيلة المولودية، حيث يتداول الحديث عن حارس نصر حسين داي، قايا مرباح، ومدافع اتحاد الجزائر، فاروق شافعي، في الوقت الذي أخبر فيه نفس المسؤول عن تسريح تسعة لاعبين دون الكشف عن أسمائهم.

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وأنهى النادي العاصمي، الذي عرف عودة المدرب الفرنسي بيرنار كازوني الى العارضة الفنية، البطولة في المركز السادس بمجموع 43 نقطة، علما أنه تلقى دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة في الطبعة المقبلة لكأس العرب للأندية رفقة شباب قسنطينة.

وتجري المولودية أول تربص تحضيري لها بالجزائر العاصمة قبل التنقل خارج الوطن لخوض معسكرين، الأول بتونس والثاني في بولونيا، وذلك ابتداء من 19 يوليو القادم.