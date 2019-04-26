جيدو/ بطولة إفريقيا: تتويج الجزائريين نورين وبلقاضي  بالمعدن النفيس

جوهانسبرغ - أهدى المصارعان فتحي نورين (أقل من 73 كلغ) و أمينة بلقاضي (أقل من 63 كلغ) الجزائر أولى ميداليتها الذهبية خلال منافسات اليوم الثاني من فعاليات بطولة إفريقيا للجيدو في صنف الأكابر (رجال وسيدات) التي جرت اليوم الجمعة بمدينة كاب تاون بجنوب إفريقيا.

وجاء تتويج المصارعين الجزائريين أمام المصري محمد محي الدين و المغربية صوفيا بلعطار.

بعد هذا الحصاد الثري، يصبح في رصيد المنتخب الجزائري 6 ميداليات منها: ذهبيتان و فضية و واحدة و 3 برونزيات مما يسمح له باحتلال المركز الأول مؤقتا في الترتيب العام أمام على التوالي: تونس ( 2 ذ - 1 ب) و مصر (1 ذ - 2 ف - 1 ب).

وكانت الميداليات الجزائرية الاربع الأولى التي جاءت يوم أمس الخميس، فضية واحدة من نصيب هاجر مسرم (-48 كلغ) لدى السيدات بعد انهزامها في النهائي أمام الجنوب الإفريقية جيروناي ويتيبو بينما نالت الميداليات البرونزية كل من مريم موسى (-52 كلغ) بعد انهزامها في الدور نصف النهائي أمام تاسيانا سيزار من غينيا بيساو لتفوز بعدها في المنازلة من أجل البرونز على المغربية فاطمة الزهراء القرشي.

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وكذلك الامر بالنسبة للمصارعة يمينة حلاطة (-57 كلغ) وإيمان ربيعي اللتين تنافستا من أجل المركز الثالث لتعد الميدالية البرونزية لحلاطة.

لدى الرجال فاز سليم رباحي (-60 كلغ) بالميدالية البرونزية بعد فوزه أمام المغربي عصام باسو. ولم يحالف الحظ زميله وائل الزين (-66 كلغ) الذي انهزم في منازلة الاستدراك من أجل المركز الثالث أمام المصري احمد عبد الرحمان لينهي المنافسة في المركز الخامس بينما أقصي هود زرداني (-66 كلغ) ابتداء من دور المجموعات.

وتشارك الجزائر ب 17 رياضيا (أكبر عدد)، في الوقت الذي تشارك فيه جنوب افريقيا (البلد المنظم) ب16 متنافسا في المنافسة القارية التي تشهد حضور 212 مصارع من بينهم 85 سيدة، يمثلون 31 بلدا.