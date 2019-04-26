جيدو/ بطولة إفريقيا: تتويج الجزائريين نورين وبلقاضي  بالمعدن النفيس

وجاء تتويج المصارعين الجزائريين أمام المصري محمد محي الدين و المغربية صوفيا بلعطار.
بعد هذا الحصاد الثري، يصبح في رصيد المنتخب الجزائري 6 ميداليات منها: ذهبيتان و فضية و واحدة و 3 برونزيات مما يسمح له باحتلال المركز الأول مؤقتا في الترتيب العام أمام على التوالي: تونس ( 2 ذ - 1 ب) و مصر (1 ذ - 2 ف - 1 ب).
وكانت الميداليات الجزائرية الاربع الأولى التي جاءت يوم أمس الخميس، فضية واحدة من نصيب هاجر مسرم (-48 كلغ) لدى السيدات بعد انهزامها في النهائي أمام الجنوب الإفريقية جيروناي ويتيبو بينما نالت الميداليات البرونزية كل من مريم موسى (-52 كلغ) بعد انهزامها في الدور نصف النهائي أمام تاسيانا سيزار من غينيا بيساو لتفوز بعدها في المنازلة من أجل البرونز على المغربية فاطمة الزهراء القرشي.
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وكذلك الامر بالنسبة للمصارعة يمينة حلاطة (-57 كلغ) وإيمان ربيعي اللتين تنافستا من أجل المركز الثالث لتعد الميدالية البرونزية لحلاطة.
لدى الرجال فاز سليم رباحي (-60 كلغ) بالميدالية البرونزية بعد فوزه أمام المغربي عصام باسو. ولم يحالف الحظ زميله وائل الزين (-66 كلغ) الذي انهزم في منازلة الاستدراك من أجل المركز الثالث أمام المصري احمد عبد الرحمان لينهي المنافسة في المركز الخامس بينما أقصي هود زرداني (-66 كلغ) ابتداء من دور المجموعات.
وتشارك الجزائر ب 17 رياضيا (أكبر عدد)، في الوقت الذي تشارك فيه جنوب افريقيا (البلد المنظم) ب16 متنافسا في المنافسة القارية التي تشهد حضور 212 مصارع من بينهم 85 سيدة، يمثلون 31 بلدا.