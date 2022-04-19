الطبعة الـ13 من الدورة الدولية للأواسط لتلمسان:  تأهل  الجزائري ريحان للنهائي

وتمكن الجزائري، المصنف الأول في الجدول، من الفوز بالشوط الأول (6-4)، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه أمام اللاعب الاسباني المصنف الخامس في الجدول بنفس النتيجة (6-4).
ولحساب النهائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت، يواجه ريحان (المصنف 70 عالميا لدى الأواسط)، اللاعب المغربي، سفيان المصباحي.
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ويعد يوسف ريحان ، نائب بطل افريقيا لفئة الاواسط، الجزائري الوحيد الذي نجح في بلوغ هذه الادوار المتقدمة من المنافسة، بعد ان توقف مشوار بقية العناصر الجزائرية ال(11) المشاركة ( 4 ذكور و 7 اناث) في الدور الاول و الثاني.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 76 لاعب و لاعبة يمثلون 24 دولة هي على التوالي : الجزائر (البلد المضيف) و تونس، المغرب، مصر، اسبانيا، استراليا، فرنسا، السويد، ايطاليا، الدنمارك، سويسرا، رومانيا، بلجيكا، انجلترا، روسيا، بولونيا، فنلندا، اليونان، بورندي، نيجيريا، هولندا، الكاميرون، مدغشقر، كينيا.
ومعلوم، ان الادوار التصفوية لهذه الدورة المصنفة في الدرجة الثانية، كانت قد جرت يومي الاحد و الاثنين، في حين جرت مقابلات الجدول النهائي يوم الثلاثاء.