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الطبعة الـ13 من الدورة الدولية للأواسط لتلمسان:  تأهل  الجزائري ريحان للنهائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 نيسان/أبريل 2019 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الطبعة الـ13 من الدورة الدولية للأواسط لتلمسان:  تأهل  الجزائري ريحان للنهائي

تلمسان- اقتطع الجزائري يوسف ريحان، تأشيرة التأهل لنهائي للطبعة ال13 من الدورة الدولية للتنس"للأواسط" لمدينة تلمسان، المتواصلة فعالياتها بميدان المنصورة في الفترة الممتدة من 21 الى 27 أبريل الجاري،عقب فوزه على اللاعب الاسباني ماكس الكالا غيري بواقع شوطين مقابل صفر (2-0).

وتمكن الجزائري، المصنف الأول في الجدول، من الفوز بالشوط الأول (6-4)، قبل أن يحسم الشوط الثاني لصالحه أمام اللاعب الاسباني المصنف الخامس في الجدول بنفس النتيجة (6-4).

ولحساب النهائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت، يواجه ريحان (المصنف 70 عالميا لدى الأواسط)، اللاعب المغربي، سفيان المصباحي.

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ويعد يوسف ريحان ، نائب بطل افريقيا لفئة الاواسط، الجزائري الوحيد الذي نجح في بلوغ هذه الادوار المتقدمة من المنافسة، بعد ان توقف مشوار بقية العناصر الجزائرية ال(11) المشاركة ( 4 ذكور و 7 اناث) في الدور الاول و الثاني.

وعرفت هذه الدورة مشاركة 76 لاعب و لاعبة يمثلون 24 دولة هي على التوالي : الجزائر (البلد المضيف) و تونس، المغرب، مصر، اسبانيا، استراليا، فرنسا،  السويد، ايطاليا، الدنمارك، سويسرا، رومانيا، بلجيكا، انجلترا، روسيا، بولونيا، فنلندا، اليونان، بورندي، نيجيريا، هولندا، الكاميرون، مدغشقر، كينيا.

ومعلوم، ان الادوار التصفوية لهذه الدورة المصنفة في الدرجة الثانية، كانت قد جرت يومي الاحد و الاثنين، في حين جرت مقابلات الجدول النهائي يوم الثلاثاء.

آخر تعديل على الجمعة, 26 نيسان/أبريل 2019 17:45
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الطبعة الـ13 من الدورة الدولية للأواسط لتلمسان:  تأهل  الجزائري ريحان للنهائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 نيسان/أبريل 2019 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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