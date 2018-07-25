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الألعاب الافريقية للشباب (بادمنتون): "الريشة" تهدي الجزائر ثلاث ميداليات منها ذهبيتان  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
الألعاب الافريقية للشباب (بادمنتون): &quot;الريشة&quot; تهدي الجزائر ثلاث ميداليات منها ذهبيتان  

الجزائر - دعم المنتخب الوطني للبادمنتون رصيد الجزائر في الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة (18-28  يوليو) بثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية) خلال منافسات اللعبة التي جرت وقاعها، اليوم الأربعاء، بالدار البيضاء.

في نهائي الفردي إناث الذي كان 100% جزائري، توجت بالميدالية الذهبية هالة بوكساني التي أطاحت بمواطنتها ليندة مازري بواقع شوطين مقابل صفر (21-15، 21-12).

وصرحت بوكساني -التي ضمنت من قبل تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب 2018 بالأرجنتين- ل ''وأج'': ''ليندة صديقتي وأعرف جيدا مستواها. أعتقد  بأنه كان بوسعها تقديم مردود أفضل ولكن لسوء حظها الاصابة منعتها من ذلك وهو ما سهل ن مهمتي نوعا ما''.

وفي الجدول الزوجي، تمكنت بوكساني ومازري من التتويج بالذهب على حساب الثنائي الموريسي المكون من جيميماح لوغ فور سانغ وغانيشا مينغراح بنتيجة 21-17،  21-17.

إقرأ أيضا: الألعاب الإفريقية للشباب2018 - (اليوم السادس): رصيد الجزائر يتدعم , ب22 ميدالية , تسع منها ذهبية

في الجدول النهائي للميداليات، الجزائر تنهي دورة البادمنتون في المرتبة الأولى برصيد 3 ذهبيات، فضية و3 برونزيات أمام نيجيريا (ذهبيتان، فضيتان  و7برونزية) ومصر (ذهبية، فضيتان وبرونزية).

وفي وقت سابق من نهار اليوم، استقبلت قاعة الحماية المدنية للدار البيضاء  نهائيات الفردي ذكور، الزوجي ذكور والزوجي المختلط.

في الزوجي المختلط،  توج المصري محمود منتسر محمود ومواطنته جانة أشرف بالميدالية الذهبية على حساب الزوجي النيجيري المكون من أحمد بالارب عمر  وصوفيات أرينولا أوبانيشولا بنتيجة 21-16، 20-22، 25-23.

ولحساب الفردي ذكور، عادت الميدالية الذهبية للاعب الموريسي جون بيرنار  بانغوت الذي أطاح باللاعب الأوغندي بريان كاسيري بنتيجة 21-19، 19-21، 26-24.

أما الجدول زوجي ذكور، فالنهائي كان 100% نيجيري وشهد تتويج خليل سافانا  شامسيدين وأحمد بالارب عمر على حساب تيندي بانكول ودانيال إيغبوني بشوطين  مقابل صفر: 21-13، 21-19.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 18:11
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الألعاب الافريقية للشباب (بادمنتون): "الريشة" تهدي الجزائر ثلاث ميداليات منها ذهبيتان  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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