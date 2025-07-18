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الألعاب الافريقية للشباب-2018-دراجات جبلية أولمبية: ثلاث ميداليات منها فضية واحدة للجزائر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 17:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - حصل المنتخب الجزائري على ثلاث ميداليات (فضية واحدة و برونزيتين) في سباق الدراجات الجبلية الأولمبية (ذكورا وإناثا) المنظم اليوم الاربعاء على مسلك مجهز "بدنيا بارك" لحساب الطبعة الثالثة من الألعاب الافريقية للشباب الجارية بالجزائر (8 يوليو - 28 يوليو).

وعادت الميدالية الفضية للجزائرية وسام بوزقزي التي قطعت مسافة 23 كلم في ظرف 1سا 18د 17 ثا أمام مواطنتها نور ياسمين بوزنزن  ثالثة (1سا 18د 42 ثا)، فيما عادت الميدالية الذهبية للمغربية حاملة اللقب الإفريقية، نسك بوشامة (1سا 13د  17ثا).

وجرى سباق الإناث في مسلك مغلق بخمس دورات  كل دورة من  6ر4 كلم، شاركت فيه خمس متنافسات يمثلن الجزائر و المغرب، وذلك في غياب ممثلات نيجيريا.

وغرف هذا السباق سقوط المغربية أماني محجوب تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى . 

لدى الذكور، نال الجزائري صديق بن قنيف الميدالية البرونزية قاطعا مسافة 2ر32  كلن في الصف الثالث بتوقيت قدره (1سا 21د 07 ثا).

وقطع المتوج بالميدالية الذهبية، الناميبي ألكسندر شوستر الدورات السبع للسباق في ظرف 1سا 9 د 00ثا متقدما المغربي يوسف بدادو ثانيا (1سا 11د 54 ثا).

وعرف السباق مشاركة 11 دراجا يمثلون منتجب الجزائر و ناميبيا و تونس و المغرب و نيجيريا). 

وتجدر الإشارة أن المشاركين (ذكورا و إناثا) سباق الدراجات الجبلية، هم أنفسهم المشاركين في السباق على الطريق للألعاب الإفريقية الثالثة-2018.

ويتضمن سباق الدراجات الجبلية قطع عدد من الدورات على عدة ميادين مختلفة حيث ينطلق المتسابقون في آن واحد و يتم الترتيب حسب بلوغ خط الوصول. و تقدر  المسافة بالنسبة للفئات الصغيرة ما بين 3 و 5 كلم تقريبا.

 

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الألعاب الافريقية للشباب-2018-دراجات جبلية أولمبية: ثلاث ميداليات منها فضية واحدة للجزائر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 17:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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