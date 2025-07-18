الألعاب الإفريقية للشباب2018 - (اليوم السادس): رصيد الجزائر يتدعم , ب22 ميدالية , تسع منها ذهبية

الجزائر- دعمت الفرق الرياضية الجزائرية المشاركة في اليوم السابدس من منافسات الالعاب الافريقية للشباب-2018 التي تحتضنها الجزائر, رصيدها ب22 ميدالية , تسع منها ذهبية, توجت بها كل من الرماية الرياضية ,

ونال المنتخب الجزائري للرماية الرياضية ( ذكور واناث), أربع ميداليات ( ذهبية, فضيتان و برونزية) في مسابقات البندقية والمسدس بالهواء المضغوط يوم الثلاثاء, بميدان الرماية بشنوة ( تيبازة).و توج بالذهب إنصاف حمداني في مسابقة البندقية ( 10امتار), بينما افتك الميداليتين الفضيتين , عبد الوحيد معمري في المسدس بالهواء المضغوط ( 10 امتار) وكسيلة عدول في البندقية ( 10 امتار), واكتفت إيناس بن كزيم, الميدالية البرونزية في اختصاص المسدس بالهواء المضغوط.

وحصد المصارعون الجزائريون في الكونغ فو ووشو ( ساندا وتاولو), تسع ميداليات ( 4 ذهبيات, 4 فضيات وبرونزية), خلال اليوم الثاني والأخير من المنازلات التي جرت مساء اليوم بقاعة الابيار ( الجزائر العاصمة).

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ففي الساندا, نال الجزائريون , 6 ميداليات ( ذهبيتان, 3 فضيات وبرونزية).

وعادت الميداليات الذهبية لمحمد امين بيرم ( 56 كلغ) الذي تجاوز عقبة المصري يوسف شادي , بينما فاز مواطنه عثمان بلدي ( -65 كلغ) امام التونسي عثماني محمد دهيا.

ونال الميداليات الفضية كل من : محمد امين مزيان (-48 كلغ) , فتحي حمريت (-60 كلغ), عثمان بلدي هاجر دنيا ( -56 كلغ), الذين انهزموا في النهائي, امام على التوالي, المصري احمد كرم , التونسي بن عمر وسام والتونسية اميرة بن حفايظ وحصل عبد الهادي عمروش على الميدالية البرونزية الوحيدة. وفي مسابقات التاولو , انهى ممثلو الجزائر , المنافسات اليوم الثاني بذهبيتين وفضية.

وأحرز الشاب متروش مواضح , ميداليتين , ذهبية وفضيتين في اختصاصين إثنين . ميدالية المعدن النفيس كانت من نصيب حنفي زروقي ايضا.

كما توج مبارزو الجزائر في اختصاصي السيف (اناث) والشيش (اناث) بالميدالية الذهبية اثر فوزهما في النهائيين اللذين جرا مساء يوم الثلاثاء بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة), فيما اكتفى منتخب الذكور لسلاح الحسام بالميدالية البرونزية, ضمن منافسات الفرق في الأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام).

وكانت اول ذهبية جزائرية في الفرق, بفضل منتخب سلاح الشيش الفائز في النهائي على مصر بنتيجة (44-39), بفضل الرباعي قمار نهال شيماء, زبوج صونيا, مريم مباركي, اضافة الى فلاح إيناس, بقيادة المدرب زكريا طاير .

وفي نهائي السيف (اناث), توجت "الخضريات" اثر فوزهن على مصر ب(45-42), بفضل الرباعي, زبوج يسرى, مالك ليا رشا, قهام مروة, اضافة الى هبال سيليا, يقودهم الناخب فريد بنور, في لقاء عرف ندية كبيرة وتعادل في اللمسات في أغلب الفترات.

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وفي السباحة, أهدى منصف بلمان و عبد الله عرجون ذهبيتين للجزائر في 200 متر على الصدر و 50 متر على الظهر, فضلا عن إحراز البقية لثلاث فضيات جديدة, كانت من نصيب عبد النور مهاجري (200 م على الصدر), رياض بوحميدي (50 م على الظهر) وفريق التتابع في 100 متر أربع سباحات, تبقي المنتخب الوطني في المقدمة عند الذكور, بمجموع 12 ميدالية, عقب إجراء السباقات النهائية لليوم الثالث وقبل الأخير لمنافسات السباحة (22-25 يوليو), مساء اليوم بالمسبح الأولمبي 5 جويلية.

و في الكرة الطائرة انهزم المنتخب الجزائري (ذكور) أمام نظيره التونسي بنتيجة 3 أشواط لصفر (25-16 و 28-26 و 25-14) بالقاعة المتعددة الرياضات بعين طاية (الجزائر) في المباراة الترتيبية لنيل الميدالية البرونزية.

واكتفى المنتخبان الجزائريان للكرة الطائرة الشاطئية (ذكورا و إناثا) بالمركز الرابع في الموعد الرياضي , بعد انهزامهما أمام على التوالي (غامبيا (0-2) و مصر (0-2) في المباريات الترتيبية التي جرت على ميدان "الصابلات" (الجزائر).

وفي تنس الطاولة , نال الثنائي الجزائري ميدالية برونزية في منافسة مختلط زوجي , حسب الفرق بقاعة الشراقة وهذا بعدما فازا على نظيريهما المتكون من جزر موريس والكاميرون, بنتيجة 2-1.