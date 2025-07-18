الألعاب الافريقية للشباب-2018/ مبارزة(حسب الفرق): الجزائر تتوج بذهبيتين عند الاناث وبرونزية لدى الذكور

الجزائر- توج المنتخبان الجزائريان للمبارزة في اختصاصي السيف (اناث) والشيش (اناث) بالميدالية الذهبية اثر فوزهما في النهائيين اللذين جرا مساء يوم الثلاثاء بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة), فيما اكتفى منتخب الذكور لسلاح الحسام بالميدالية البرونزية, ضمن منافسات الفرق في الأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام), في اطار الالعاب الافريقية للشباب-2018.

وكانت اول ذهبية جزائرية في الفرق بفضل منتخب سلاح الشيش الفائز في النهائي على مصر بنتيجة (44-39), بفضل الرباعي قمار نهال شيماء, زبوج صونيا, مريم مباركي, اضافة الى فلاح إيناس, بقيادة المدرب زكريا طاير .

وعرف النهائي تنافسا كبيرا بين الفريقين, حيث ميز التعادل الاشواط الاولى, لكن وانطلاقا من الشوط الخامس بدأ الفارق في عدد اللمسات يتوسع لفائدة زميلات "النشطة" مريم مباركي الى عشرة (29-19), لكن المصريات قلصن الفارق الى سبع نقاط (39-32) ثم (43- 35), لينتهي الوقت القانوني للعبة بتقدم الجزائر (44-39).

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وفي نهائي السيف (اناث), توجت "الخضريات" اثر فوزهن على مصر ب(45-42), بفضل الرباعي, زبوج يسرى, مالك ليا رشا, قهام مروة, اضافة الى هبال سيليا, يقودهم الناخب فريد بنور, في لقاء عرف ندية كبيرة وتعادل في اللمسات في أغلب الفترات.

ورغم البداية الموفقة للاعبات المصريات (10-07) و (15-13) , الا ان المنتخب الجزائر انتفض , بفضل لاعبة مميزة, إسمها زبوج يسرى, التي حققت التقدم للفريق الوطني ب(16-15).

غير أن المواجهة, اخذت منحى مختلف في جميع اشواطه, فتارة يكون التقدم لمصر (22-19) وتارة اخرى تأخذ الجزائر بزمام الأمور لفائدتها (27-26), ليسيطر بعدها التعادل في اللمسات (29-29) ثم (32-32).

وفي الاشواط الاخيرة عرفت الجزائريات كيف تحققن فارقا في النقاط وتحافظن عليه بداية من الشوط السابع ب(35-33) ثم (37-36), لكن زبوج يسرى تمكن من طمأنة الجمهور الحاضر بمستواها الجيد الذي قدمته, متقدمة ب(42-38) ثم (44-41), لتمنح تتويجا للجزائر بالفوز , بنتيجة (45-42).

أما في النهائي الثالث الخاص بسلاح الحسام, فقد سحق المنتخب المصري نظيره التونسي بواقع (45- 20), في لقاء اخذ اتجاها واحدت, في حين اكتفت الجزائر في هذا الاختصاص بالبرونزية بعد خسارتها في نصف النهائي امام شبان "الفراعنة" ب(45-30).

وعقب التتويج, صرح المدرب الوطني لسلاح الشيش (اناث), زكريا طاير ل"واج" "مبروك على الجزائر هذا التتويج , النهائي كان صعبا, ولأول مرة نفوز على مصر في الفردي وفي الفرق في هذا الاختصاص. منعرج اللقاء كان في طريقة توظيف اللاعبات عندما بلغنا النقطة ال20".

من جهته, عبر المدرب الوطني لسلاح السيف (إناث), فريد بنور ل"واج" "الحمد لله على هذا التتويج, لقد عشنا لحظات صعبة, لأننا توقعنا صعوبة المواجهة امام الفريق المصري العنيد. كنت أعطي تعليمات باستغلال أخطاء المنافس خلال هذا اللقاء. لقد عملنا طوال الموسم دون توقف من أجل بلوغ هذا اللقب القاري".

وتتواصل منافسات الفرق, يوم غد الاربعاء بنفس القاعة, بإجراء منافسات السيف (ذكور), الحسام (اناث) والشيش (ذكور).

وبهذا ترتقي الحصيلة الجزائرية في المبارزة الى 17 ميدالية, خمس ذهبيات, ثلاث فضيات و9 برونزيات.

ولن تكون منافسات المبارزة خلال المحفل القاري مؤهلة الى الالعاب الاولمبية للشباب 2018 ببوينوس آيرس الارجنتينية, غير أن الجزائر ضمنت تأهلها لدى الاناث في اختصاصين اثنين وهما زبوج يسرى في سلاح السيف و بن عدودة شيماء في الحسام, إثر احتلالهما المركز الاول من بين المبارزين الأفارقة المشاركين في البطولة العالمية التي جرت أبريل الفارط بمدينة فيرونا الايطالية.

ويشارك في هذه الالعاب 13 بلدا وهم : الجزائر (البلد المنظم), تونس, مصر, الطوغو, مالي, ليبيا, كوت ديفوار, السينغال, جزر موريس, مدغشقر, جمهورية الكونغو الديمقراطية, البنين وغانا.