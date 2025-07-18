الألعاب الإفريقية للشباب2018 - كونغ فو وشو: تسع ميداليات للجزائر , أربع منها ذهبية

الجزائر- حصد المصارعون الجزائريون في الكونغ فو ووشو ( ساندا وتاولو), تسع ميداليات ( 4 ذهبيات, 4 فضيات وبرونزية), خلال اليوم الثاني والأخير لمنافسات النسخة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018 التي جرت مساء يوم الثلاثاء بقاعة الابيار ( الجزائر العاصمة).

في الساندا, نال الجزائريون , 6 ميداليات ( ذهبيتان, 3 فضيات وبرونزية). وعادت الميداليات الذهبية لمحمد امين بيرم ( 56 كلغ) الذي تجاوز عقبة المصري يوسف شادي , بينما فاز مواطنه عثمان بلدي ( -65 كلغ) امام التونسي عثماني محمد دهيا.

ونال الميداليات الفضية كل من : محمد امين مزيان (-48 كلغ) , فتحي حمريت (-60 كلغ), عثمان بلدي هاجر دنيا ( -56 كلغ), الذين انهزموا في النهائي, امام على التوالي, المصري احمد كرم , التونسي بن عمر وسام والتونسية اميرة بن حفايظ وحصل عبد الهادي عمروش على الميدالية البرونزية الوحيدة.

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وصرح المدرب الوطني , اسماعيل خرشي ل"واج" : انا جد سعيد للمردود الذي قدمه المصارعون الجزائريون .شارك في هذه الدورة العديد من ابطال العالم خصوصا المصريين والتونسيين , لكن فريقنا عرف كيف يسير اللقاءات , مع العلم ان التشكيلة الوطنية عادت مؤخرا فقط من مونديال البرازيل ومازالت متعبة .

اعتقد ان النتائج كانت جد ايجابية . اشكر الرياضيين على المجهودات المبذولة ."

وفي مسابقات التاولو , انهى ممثلو الجزائر , المنافسات اليوم الثاني بذهبيتين وفضية .

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وأحرز الشاب متروش مواضح , ميداليتين , ذهبية وفضيتين في اختصاصين إثنين . ميدالية المعدن النفيس كانت من نصيب حنفي زروقي ايضا.

وقال مدرب التاولو, بلال بلودنين ,: " الحمد لله تحصلنا على ميداليتين ذهبيتين . المستوى كان رفيعا بحضور المصريين , يتوجب مواصلة العمل استعدادا لباقي الاستحقاقات الرياضية القارية والعالمية."

ولم يحتسب المنظمون ميداليات اخرى نالها المشاركون الجزائريون في الساندا والتاولو خلال يومين من المنافسات لان النهائيات لم تجمع الا رياضيين اثنين فقط.

خلال اليوم الاول الذي جرى امس الاثنين, اكتفى حنفي زروقي بميدالية برونزية في مسابقة نان طوان ( تاولو / ذكور).

في الترتيب العام, حصلت الجزائر على المرتبة الثانية ب10 ميداليات ( 4 ذهبيات, 4 فضيات و برونزيتين) وراء تونس ( 8 ميداليات: 5 ذهبيات, فضيتان وبرونزية) ومصر ( 7 ميداليات : ذهبيتان, 4 فضيات وبرونزية واحدة) والمغرب ( 6 ميداليات : ذهبيتان , فضيتان وبرونزيتان).