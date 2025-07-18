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ألعاب إفريقية للشباب-2018 /الكرة الطائرة الشاطئية: استقالة المكلف بالكرة الشاطئية بالاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - قدم المكلف بالكرة الطائرة الشاطئية على مستوى  الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة, ليامين بن الصغير استقالته من منصبه بسبب  غياب الاهتمام و المساعدة من بعض أعضاء الهيئة الفيدرالية لهذا النوع من

الرياضة.

وبرر بن الصغير موقفه --لواج" بعد اختتام منافسات الكرة الشاطئية لدورة  الالعاب الافريقية للشباب-2018 يوم الثلاثاء بميادين "سابلات" بالجزائر  قائلا: 'لقد قررت الانسحاب بهدوء و تسليم المشعل لشخص آخر قد تنجح معه الكرة  الطائرة الشاطئية الجزائرية".

وكان المنتخبان الجزائريان للكرة الطائرة الشاطئية (ذكورا و إناثا) فد  اكتفيا بالمركز الرابع  في الترتيب النهائي, بعد انهزامهما أمام على التوالي  (غامبيا (0-2) و مصر (0-2) في المباريات الترتيبية من أجل الميدالية البرونزية  مضيعين بالمناسبة تأهلهما للألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين.

عقب دورة الكرة الشاطئية ستمثل منتخبات الموزمبيق و غانا و غامبيا (ذكور) و  الموزمبيق و رواندا و مصر (سيدات) القارة الإفريقية في الموعد الأولمبي  الأرجنتيني (6 -18 أكتوبر).

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ألعاب إفريقية للشباب-2018 /الكرة الطائرة الشاطئية: استقالة المكلف بالكرة الشاطئية بالاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2018 08:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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