ألعاب إفريقية للشباب-2018 /الكرة الطائرة الشاطئية: استقالة المكلف بالكرة الشاطئية بالاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة

الجزائر - قدم المكلف بالكرة الطائرة الشاطئية على مستوى الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة, ليامين بن الصغير استقالته من منصبه بسبب غياب الاهتمام و المساعدة من بعض أعضاء الهيئة الفيدرالية لهذا النوع من

وبرر بن الصغير موقفه --لواج" بعد اختتام منافسات الكرة الشاطئية لدورة الالعاب الافريقية للشباب-2018 يوم الثلاثاء بميادين "سابلات" بالجزائر قائلا: 'لقد قررت الانسحاب بهدوء و تسليم المشعل لشخص آخر قد تنجح معه الكرة الطائرة الشاطئية الجزائرية".

وكان المنتخبان الجزائريان للكرة الطائرة الشاطئية (ذكورا و إناثا) فد اكتفيا بالمركز الرابع في الترتيب النهائي, بعد انهزامهما أمام على التوالي (غامبيا (0-2) و مصر (0-2) في المباريات الترتيبية من أجل الميدالية البرونزية مضيعين بالمناسبة تأهلهما للألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين.

عقب دورة الكرة الشاطئية ستمثل منتخبات الموزمبيق و غانا و غامبيا (ذكور) و الموزمبيق و رواندا و مصر (سيدات) القارة الإفريقية في الموعد الأولمبي الأرجنتيني (6 -18 أكتوبر).