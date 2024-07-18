الألعاب الافريقية للشباب-2018: الجزائر تحصد 18 ميدالية من بينها 3 ذهبيات في اليوم الخامس /حصيلة/

الجزائر - حصدت الجزائر مجموع 18 ميدالية (3 ذهبيات, 7 فضيات و 8 برونزيات), يوم الاثنين, خلال مختلف منافسات اليوم الخامس للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة (18-28 يوليو).

وكانت البداية مع رياضة الجمباز أين توج المنتخب الجزائري بميداليتين (فضية و برونزية) في مسابقات الترمبولين الايقاعي (ذكور و اناث). وتوج بالميدالية الفضية الثنائي بايو يونس و محمد قبسي, بينما عادت الميدالية الذهبية الى الناميبي بوت جيتر لانس و البرونزية للمصريين حسام خالد و هاني سيف. وحصلت الجزائر ايضا على ميدالية برونزية عند الاناث, بفضل الثنائي نريمان هبزة وإيناس زيلال. وعاد الذهب الى الناميبيتين لوفيرا تليا و فان كران, امام المصريتين خديجة محمد و ملاك حمزة.

وأضاف المنتخب الوطني بعدها خمس ميداليات (1 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية) لرصيد الجزائر.

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وكان المعدن النفيس من نصيب الجمبازي لعراس محمد لوزكال في اختصاص الترامبولين, فيما عاد المركز الثاني و الميدالية الفضية لمواطنه كحال علاء الدين , و المركز الثالث و الميدالية البرونزية للانغولي مايتا حوسي الياس .

ومن جانبها حصلت الجمبازية جعفور رازية على الميدالية الفضية في المنافسة التي عادت فيها الكلمة للناميبية فان زيل ماران المتوجة بالذهب, فيما عادت الميدالية البرونزية للناميبية الاخرى لوفيرا تاليا تيريزا .

وفي مسابقة الترامبولين, حصلت الجزائر على ميداليتين برونزيتين بفضل كل من حبسة نريمان حسنة لدى الاناث و يوسف بهوي عبد النور.

وتدعم رصيد الجزائر بست ميداليات في رياضة المبارزة منها ذهبية واحدة, ثلاث فضيات وبرونزيتين, خلال لقاءات اليوم الثاني والاخير لمنافسات الفردي للأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام), الذي جرت وقائعه بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة). وحققت ذهبية الجزائر الوحيدة في هذا اليوم, المبارزة بن عدودة شيماء, إثر تغلبها في نهائي الحسام (اناث), على مواطنتها كوثر محمد بلكبير بنتيجة (15-11).

وجاءت الفضيات بفضل كل من كوثر محمد بلكبير (حسام/اناث) و كرايرة محمد شريف (سيف/ذكور) وألبير فرجيل (شيش/ذكور). أما البرونزيتان فقد كانتا من نصيب نايلة بن شكور (حسام/اناث) وفلاح داني آدم (شيش/ ذكور).

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وفي السباحة, حافظ المنتخب الجزائري للسباحة (ذكور) على صدارة الترتيب العام مؤقتا, بإضافته ثلاث ميداليات (1 ذهبية و 2 برونزية),عقب إجراء السباقات النهائية لليوم الثاني من منافسات السباحة بالمسبح الأولمبي 5 جويلية (الجزائر).

وواصل السباح الواعد منصف بلمان تألقه, بتتويجه بلقب نهائي 200 متر أربع سباحات بتوقيت (2 د 06 ثا 23 ج), متفوقا على المصري عمر الطنبري (2 د 07 ثا 47 ج) والتونسي محمد مالك مصمودي (2 د 07 ثا 86 ج).

ويبدو أن المجهود الذي بذله بلمان في السباق الأول, أثر عليه في نهائي 50 متر على الصدر, الذي يعد تخصصه المفصل, حيث اكتفى بالميدالية البرونزية (29 ثا 48 ج), وراء المغربي المتوج باللقب أحمد ياسين فليو (29 ثا 23 ج) ومواطنه سامي أحمد بوطويل (29 ثا 38 ج).

ولدى فريق الإناث, أحرزت نريمان هنوني أول ميدالية للجزائر, بنيلها المرتبة الثالثة والبرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة بزمن (9 د 47 ثا 34 ج), خلف المصرية المتوجة بالذهب ساندي سعيد (9 د 10 ثا 88 ج) والتونسية علياء قارا (9 د 23 ثا 25 ج).

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أما في رياضة الكونغ فو ووشو ( طاولو), فقد نال كل من لامية بلقاضي وزروقي حنفي, على التوالي على ميداليتين فضية وبرونزية, في النهائيات التي جرت بقاعة الابيار.

ففي اختصاص الاسلوب الداخلي ( الطايشي شوان/ اناث) -الذي عرف دخول متنافستين فقط -, نالت بلقاضي الميدالية الفضية بعلامة 10ر9 على 10 , بينما عادت الذهبية للمصرية سارة حسين ( 38ر9 ). ومن جهته, اكتفى زروقي بالميدالية البرونزية, في اختصاص اسلوب الجنوب, بعلامة 07ر9 على 10 , فيما توج التونسي حلمي جريبي بالذهبية , متبوعا بالمصري محمود سيام ( فضية).

وفي الرياضات الجماعية, تعادل المنتخب الجزائري لأقل من 15 عاما لكرة القدم أمام نظيره الكاميروني (1-1) بالملعب البلدي بسيدي موسى, لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دورة كرة القدم. وسيواجه ''الخضر'' يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي المنتخب النيجيري على ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء.

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ومن جهته, ضيع المنتخب الجزائري للكرة الطائرة ''إناث'' فرصة التتويج بالميدالية البرونزية بعد الخسارة المسجلة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في اللقاء الترتيبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين (15-25, 25-19, 25-21,22-25, 15-19).

كما شهد اليوم السادس إقصاء المنتخب الجزائري لكرة اليد ''إناث'' في دور المجموعات بعد تسجيله للانهزام الثاني على التوالي أمام الكاميرون بنتيجة 25-23, في الوقت انهزم فيه أيضا المنتخب الوطني ذكور أمام نظيره المصري 25-21. ورغم الخسارة, فإن ''الخضر'' سينشطون الدور نصف النهائي أين سيقابلون نيجيريا يوم الخميس بقاعة حرشة حسان.

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية, أقصيت المنتخبات الوطنية إناث وذكور في الدور نصف النهائي بعد انهزامهما أمام الموزمبيق (13-21, 07-21), وغانا (18-21, 21-17, 13-15) على التوالي.

وسيشهد اليوم السابع من منافسة الألعاب الافريقية للشباب في طبعتها الثالثة, المقرر يوم غد الثلاثاء, بداية منافسات ألعاب القوى بملعب برج الكيفان لألعاب القوى في الوقت الذي ستجرى فيه نهائيات الكرة الطائرة الشاطئية و الكرة الطائرة ذكور.