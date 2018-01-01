الألعاب الافريقية للشباب 2018/ كرة القدم - الجولة الثالثة: تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني (1-1 )

الألعاب الافريقية للشباب-2018: الجزائر تحصد 18 ميدالية من بينها 3 ذهبيات في اليوم الخامس /حصيلة/ -

نحو رفع نسبة النصوص الأدبية الجزائرية ب80 بالمائة في البرامج التربوية تعزيزا للهوية الوطنية (وزيرة) -

الألعاب الافريقية للشباب-2018: النتائج تبشر بالخير ونمهد لاحتضان تظاهرات دولية -

تلمسان ولاية سياحية ذات بعد دولي بامتياز -

فلاحة: تنصيب 12 مجلسا مهنيا -

أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست -

مدلسي يبرز حرص وتشجيع الرئيس بوتفليقة على مواصلة الإصلاحات -

استمرار موجة الحر في الصحراء الوسطى وجنوب غرب البلد -

الصحراء الغربية: تنويه بقرار شركة أمريكية بالتوقف عن استيراد الفوسفات -

الدولة الجزائرية لم تقصر في إنجاز مشاريع قطاع التربية على الرغم من الأزمة المالية -

الجزائر من اكبر مستهلكي البطاطا على المستوى العالمي -

الأعضاء الخمسة الجدد للمجلس الدستوري يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية -

استمرار موجة الحر في الصحراء الوسطى وجنوب غرب البلد (نشرية جوية خاصة) -

حفل تسليم شهادات تكوين لفائدة أعضاء وموظفي المجلس الشعبي الصحراوي -

فساد لحوم الأضاحي: دعوة وزارة الفلاحة إلى الإبلاغ عن نتائج التحقيقات والتحاليل -

الدولة الجزائرية لم تقصر في إنجاز مشاريع قطاع التربية على الرغم من الأزمة المالية -

الجزائر و البرازيل سيعملان من أجل توفير مناخ أعمال جيد -

على المصطاف رفع شكوى ضد من يطالبه بمقابل للاستفادة من التجهيزات -

على رؤساء البلديات مواكبة الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلديات -