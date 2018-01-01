الألعاب الافريقية للشباب 2018/ كرة القدم - الجولة الثالثة: تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني (1-1 )

وبهذه النتيجة, ينهي المنتخب الجزائري مشواره في دور المجموعات في المرتبة الثانية (4 نقاط) بينما عادت المرتبة الأولى للكاميرون بنفس مجموع النقاط ولكن بفارق أهداف أفضل.
ولحساب الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه يوم الأربعاء, يلاقي ''الخضر'' المنتخب النيجيري رائد المجموعة الأولى.
في المجموعة الأولى, تأهل الفريق المغربي إلى المربع الذهبي بعد فوزه على جيبوتي بنتيجة ثقيلة (5-0).
نتائج الجولة الثالثة:
-- الاثنين 23 يوليو 2018 :
المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء.
جيبوتي - المغرب 0-5.
نيجيريا معفاة.
المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى.
الجزائر- الكاميرون 1-1.
غينيا بيساو : معفاة.
لقاءات لعبت من قبل:
المجموعة الأولى:
نيجيريا - المغرب 3-2.
جيبوتي - نيجيريا 0-5.
المجموعة الثانية:
الجزائر - غينيا بيساو 2-1.
غينيا بيساو - الكاميرون 0-2.
الدور نصف النهائي يقام يوم الاربعاء 25 يوليو.
ملعب الحماية المدنية (الدار البيضاء): الجزائر - نيجيريا (00ر18).
الملعب البلدي بسيدي موسى: الكاميرون - المغرب (00ر18).
المقابلة من أجل المركز الثالث تقام يوم الجمعة 27 يوليو.