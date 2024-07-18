الألعاب الإفريقية للشباب2018 - كونغ فو ووشو: ميداليتان فضية وبرونزية للجزائر في الطاولو

ففي اختصاص الاسلوب الداخلي ( الطايشي شوان/ اناث) -الذي عرف دخول متنافستين فقط -, نالت بلقاضي الميدالية الفضية بعلامة 10ر9 على 10 , بينما عادت الذهبية للمصرية سارة حسين ( 38ر9 ).
واكتفى زروقي بالميدالية البرونزية, في اختصاص اسلوب الجنوب, بعلامة 07ر9 على 10 , فيما توج التونسي حلمي جريبي بالذهبية , متبوعا بالمصري محمود سيام ( فضية), علما ان مسابقة الطاولو , جرت في اربعة اختصاصات وهي : اسلوب الشمال (ذكور) , اسلوب الجنوب ( ذكور واناث), والاسلوب الداخلي ( الطايشي شوان/ اناث ) و التي شاركت فيها الجزائر, بأربعة رياضيين ( اثنتان من الاناث واثنان ذكور) .
وشارك في منافسات الطاولو ( استعراض) 31 رياضيا افريقيا ( 10 اناث و 21 ذكور.
من جهة اخرى , عرفت مسابقات الساندا ( منازلة) دخول سبعة مصارعين ( 5 ذكور و 2 اناث) معترك التصفيات التي ضمن فيها ممثلو الجزائر اليوم فضيتين (-56 كلغ/ اناث و - 48 كلغ/ ذكور) بالإضافة الى برونزيتين ( - 52 كلغ/ و-60 كلغ / ذكور) كما اسفرت عن تأهل كل: من عثمان ايمن بلدي , فتحي حمريت محمد امين مزيان الى النهائي اي ضمان ثلاث فضيات (ذكور).
وصرح الحكم الدولي ( طاولو), علال سطا ل"واج" قائلا: " المنافسة كانت قوية بين مصر , الجزائر وتونس , حيث بذل ممثلو الجزائر مجهودات معتبرة لنيل هذه الرتب علما انهم شاركوا هذا الشهر في بطولة العالم بالبرازيل ولم يستعيدوا لياقتهم البدنية بعد."
واضاف : " رياضيو الطاولو لم يكن لديهم متسع من الوقت للاسترجاع غير انهم كانوا في المستوى وتحصلوا عبى مراتب مشرفة وهذه النتائج كانت منتظرة", مشيرا الى المشاركة في هذا الاختصاص كانت ضعيفة لان بعض الدول لا تحبذ بعض الاختصاصات التي صعبة في واقع الامر وهذا لن يطور مستواها الفني."
وتجرى غدا الثلاثاء نهائيات الساندا : مسابقات ستة اوزان وهي , اقل من 48 كلغ, اقل من 52 كلغ, اقل من 56 كلغ, اقل من 60 كلغ واقل من 65 كلغ , ذكور واقل من 56 كلغ , اناث.
وحضرت الجزائر في منافسات الساندا ب 25 مصارعا منهم ثمانية من الاناث .
وسجلت منافسات الساندا والطاولو مشاركة تسع دول وهي : الجزائر , مصر, المغرب, تونس, ليبيا, السينغال, كوت ديفوار ,غينيا وتونس.