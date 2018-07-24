الألعاب الافريقية للشباب-الكرة الطائرة الشاطئية/الدور نصف النهائي: اقصاء المنتخبات الجزائرية اناث وذكور

وانهزم منتخب الذكور بشاطئ الصابلات في لقاء نصف النهائي الأول أمام نظيره الغاني بواقع شوطين مقابل واحد (18-21, 21-17, 13-15), بينما تأهل منتخب الموزمبيق أمام غامبيا في اللقاء الثاني بشوطين مقابل صفر (21-14, 21-02).
وسيجرى لقاء النهائي يوم الثلاثاء (00ر13) بين غانا والموزمبيق والذي سيُسبق بلقاء من أجل الميدالية البرونزية بين الجزائر وغامبيا.
في دورة الاناث, انهزمت الجزائريات أمام الموزمبيق (13-21, 07-21), في الوقت الذي تأهل فيه الفريق الروندي أمام مصر (21-15, 21-17).
وتواجه الجزائر نظيرها المصري من أجل الميدالية البرونزية بينما يتواجه المنتخب الروندي الموزمبيقي من أجل الميدالية الذهبية.
نتائج الدور نصف النهائي:
إناث:
مصر - رواندا (0-2: 15-21, 17-21)
الجزائر - الموزمبيق (0-2: 13-21, 07-21)
ذكور:
غامبيا - الموزمبيق (0-2: 14-21, 02-21)
الجزائر - غانا (1-2: 18-21, 21-17, 13-15)
تجرى اللقاءات النهائية والترتيبية يوم الثلاثاء.