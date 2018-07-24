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الألعاب الافريقية للشباب-الكرة الطائرة الشاطئية/الدور نصف النهائي: اقصاء المنتخبات الجزائرية اناث وذكور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 08:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات

الجزائر- أقصيت المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة  الشاطئية إناث وذكور يوم الاثنين في الدور نصف النهائي من دورة الكرة  الطائرة الشاطئية للألعاب الافريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة (18-28  يوليو).

وانهزم منتخب الذكور بشاطئ الصابلات في لقاء نصف النهائي الأول أمام نظيره  الغاني بواقع شوطين مقابل واحد (18-21, 21-17, 13-15), بينما تأهل منتخب  الموزمبيق أمام غامبيا في اللقاء الثاني بشوطين مقابل صفر (21-14, 21-02).

وسيجرى لقاء النهائي يوم الثلاثاء (00ر13) بين غانا والموزمبيق والذي سيُسبق  بلقاء من أجل الميدالية البرونزية بين الجزائر وغامبيا.

في دورة الاناث, انهزمت الجزائريات أمام الموزمبيق (13-21, 07-21), في الوقت  الذي تأهل فيه الفريق الروندي أمام مصر (21-15, 21-17).

وتواجه الجزائر نظيرها المصري من أجل الميدالية البرونزية بينما يتواجه  المنتخب الروندي الموزمبيقي من أجل الميدالية الذهبية.

 

نتائج الدور نصف النهائي:

إناث:

مصر - رواندا (0-2: 15-21, 17-21)

الجزائر - الموزمبيق (0-2: 13-21, 07-21)

 

ذكور:

غامبيا - الموزمبيق (0-2: 14-21, 02-21)

الجزائر - غانا (1-2: 18-21, 21-17, 13-15)

 

تجرى اللقاءات النهائية والترتيبية يوم الثلاثاء.

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الألعاب الافريقية للشباب-الكرة الطائرة الشاطئية/الدور نصف النهائي: اقصاء المنتخبات الجزائرية اناث وذكور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 08:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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