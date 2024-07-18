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الألعاب الافريقية للشباب-2018/ مبارزة(فردي ): ست ميداليات في اليوم الثاني للجزائر منها ذهبية واحدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 08:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات

الجزائر - حصد المبارزون الجزائريون ست ميداليات, ذهبية واحدة, ثلاث فضيات وبرونزيتين, خلال لقاءات اليوم الثاني والاخير لمنافسات  الفردي للأسلحة الثلاثة (شيش-سيف-حسام), اليوم الاثنين بالقاعة الرياضية  للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وحققت ذهبية الجزائر الوحيدة في هذا اليوم,  المبارزة بن عدودة شيماء, إثر  تغلبها في نهائي الحسام (اناث), على مواطنتها كوثر محمد بلكبير بنتيجة  (15-11), في حين تحصلت بقية العناصر على ثلاث فضيات وبرونزيتين اثنتين.

وجاءت الفضيات بفضل كل من كوثر محمد بلكبير (حسام/اناث) و كرايرة محمد شريف  (سيف/ذكور) وألبير فرجيل (شيش/ذكور).

أما البرونزيتان فقد كانتا من نصيب نايلة بن شكور (حسام/اناث) وفلاح داني آدم  (شيش/ ذكور).

وشهد اختصاص السيف (ذكور), نهائي قوي جمع بين الجزائري كرايرة محمد الشريف  ونظيره المصري صالح محمد, الذي يمتاز بخفة كبيرة, حيث ورغم اصابة هذا الاخير  في الركبة إلا أنه واصل اللعب وقلب الطاولة لفائدته بعدما كان متأخرا في  النتيجة (12-14),  بعد اللجوء الى الوقت الاضافي (15-14).

وفي نهائي الشيش (ذكور), عرف المصري, مادي يحي, كيف يسير المجريات لفائدته  امام الجزائري البير فرجيل تاركا فارق النتيجة لفائدته ب(15-10).

وبهذا ترتفع حصيلة الجزائر في المبارزة الى 14 ميدالية, منها ثلاث ذهبيات,  فضيتين و8 برونزيات, في منافسات الفردي التي جرت على مدار يومين.

و عبر رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة, رؤوف برناوي, عن ارتياحه للنتائج  المحققة خلال هذين اليومين, قائلا "الحمد لله هذه أول مرة نتربع فيها على عرش  المبارزة الافريقية في عدد الألقاب المحققة. تأسفت فقط للقب الذي ضيعه شريف  كرايرة في نهائي السيف, لكن أشكره على الاداء المقدم كونه ينتمي الى فئة  الاصاغر, إلا انه وقف ندا لمنافسه المصري (صالح محمد) المصنف التاسع عالميا".

وأضاف "نحن في طريق تحقيق الأهداف المسطرة في هذه الألعاب, لا يزال أمامنا  يومان في منافسات الفرق, ونتوقع ارتفاع حصيلة الميداليات لتبلغ 20, من مختلف  الألوان, مثلما كان مسطرا له قبل انطلاق هذا العرس القاري الكبير".

وأفاد أيضا "هناك عناصر جزائرية حققت المفاجأة بصعودها الى منصة التتويج رغم  انتمائها الى فئة الاصاغر فعلى غرار كرايرة هناك أيضا  مالك ليا رشا (ذهبية  السيف/إناث) والمفاجأة الكبيرة هو فلاح آدم صاحب برونزية الشيش (ذكور), مما  يدل أننا نمتلك أسماء يجب الاعتناء بها بالرغم من الامكانيات البسيطة الموفرة  لها".

وكانت المشاركة الجزائرية قد حققت, خلال اليوم الاول (امس الاحد) لمنافسات  الفردي, ثماني ميداليات, منها ذهبيتان, من بين 12 ممكنة.

وتوجت بالمعدن النفيس كل من زبوج صونيا في سلاح الشيش ومالك ليا رشا في  السيف, في حين حققت بقية العناصر ست ميداليات برونزية ويتعلق الامر بكل من  دكار نزار وبوناصر بلسم في الحسام (ذكور), وقمار شيماء نهال ومباركي مريم ف  الشيش (اناث), بالإضافة الى زبوج يسرى وقهام مروة في سلاح الاسيف (اناث).

وتتواصل منافسات المبارزة يوم غد الثلاثاء بإجراء لقاءات حسب الفرق في  الاسلحة الثلاثة: شيش, سيف و حسام (ذكور-إناث). لتختتم منافسات الفرق بعد غد  الاربعاء بنفس القاعة.

ولن تكون منافسات المبارزة خلال المحفل القاري مؤهلة الى الالعاب الاولمبية  للشباب 2018 ببوينوس آيرس الارجنتينية, غير أن الجزائر ضمنت تأهلها لدى الاناث  في اختصاصين اثنين وهما زبوج يسرى في سلاح السيف و بن عدودة شيماء في الحسام,  إثر احتلالهما المركز الاول من بين المبارزين الأفارقة المشاركين في البطولة  العالمية التي جرت أبريل الفارط بمدينة فيرونا الايطالية.

ويشارك في هذه الالعاب 13 بلدا وهم : الجزائر (البلد المنظم), تونس, مصر,  الطوغو, مالي, ليبيا, كوت ديفوار, السينغال, جزر موريس, مدغشقر, جمهورية  الكونغو الديمقراطية, البنين وغانا.

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الألعاب الافريقية للشباب-2018/ مبارزة(فردي ): ست ميداليات في اليوم الثاني للجزائر منها ذهبية واحدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تموز/يوليو 2018 08:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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