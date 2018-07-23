الألعاب الافريقية للشباب/ جمباز (ترمبولين إيقاعي): ميداليتان جديدتان للجزائر  

وكانت الميدالية الفضية من نصيب الثنائي بايو يونس و محمد قبسي، بينما عادت الميدالية الذهبية الى الناميبي بوت جيتر لانس و البرونزية للمصريين حسام خالد وهاني سيف.
وصرح مدرب منتخب الترمبولين (ذكور) ابراهيمي علي جابر ل"وأج" قائلا : "نحن راضون على الميدالية الفضية التي نلناها في ختام مشاركتنا. الترمبولين الإيقاعي اختصاص رياضي يعتمد على تقنيات عالية تتطلب ساعات طويلة من العمل للوصول إلى الانسجام والكمال بين اللاعبين. الناميبيون أبطال افريقيا في هذا الاختصاص ويستحقون الميدالية الذهبية."
وحصلت الجزائر ايضا على ميدالية برونزية عند الاناث، بفضل الثنائي نريمان هبزة وإيناس زيلال. وعاد الذهب الى الناميبيتين لوفيرا تليا و فان كران، أمام المصريتين خديجة محمد و ملاك حمزة.
عقب اليوم الخامس و الاخير، أنهت الجزائر المنافسة بمجموع 29 ميدالية، توزعت على النحو التالي : 14 في الجمباز الفني (ذهبيتان، 5 فضيات و7 برونزيات)، 5 في الأيروبيك (ذهبيتان، فضيتان وبرونزية)، 8 في الترمبولين والتامبلينغ (3 ذهبيات، 3 فضيات و برونزيتان) و 2 في الترمبولين الإيقاعي (فضية وبرونزية).