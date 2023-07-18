الألعاب الافريقية للشباب 2018/ جمباز (ترامبولين وتامبلين /فردي): الجزائر تثري رصيدها بخمس ميداليات  

الجزائر - أضاف المنتخب الوطني الجزائري للجمباز (إناث و ذكور)، خمس ميداليات (1 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية) لرصيد الجزائر، خلال منافسات اليوم الخامس المخصص لمسابقات الفردي للترامبولين و التامبيلن، التي جرت اليوم الاثنين بالجزائر في إطار الألعاب الافريقية للشباب 2018 .

وكان المعدن النفيس من نصيب الجمبازي لعراس محمد لوزكال في اختصاص الترامبولين، فيما عاد المركز الثاني و الميدالية الفضية لمواطنه كحال علاء الدين ، و المركز الثالث والميدالية البرونزية للانغولي مايتا حوسي الياس.

ومباشرة عقب تتويجه بالميدالية الذهبية عبر الجمبازي الشاب و الواعد لعراس (14 سنة)" لواج": انا جد سعيد بهذه الميدالية الذهبية التي فزت بها امام جمهور بلادي (...) وعلى حساب عناصر قوية يتقدمها صديقي و زميلي علاء الدين الذي فاز بالميدالية الفضية (...) نحن نشكل مجموعة جيدة تتكون من أربعة جمبازيين ، ويمكننا الذهاب بعيدا في هذه الرياضة التي تتطلب كثيرا من التركيز و التحضير الفني " كما خلص الى تأكيده حامل اللقب الافريقي في فئة (12 - 13 سنة).

ومن جانبها حصلت الجمبازية جعفور رازية على الميدالية الفضية في المنافسة التي عادت فيها الكلمة للناميبية فان زيل ماران المتوجة بالذهب، فيما عادت الميدالية البرونزية للناميبية الاخرى لوفيرا تاليا تيريزا .

وفي مسابقة الترامبولين، حصلت الجزائر على ميداليتين برونزيتين بفضل كل من حبسة نريمان حسنة لدى الاناث و يوسف بهوي عبد النور .

وفي تقييمه لمردود العناصر الوطنية ، اكد مدرب النخبة الوطنية (ذكور) ، حمزة احمد شريف انّ رياضييه الاربعة يشكلون نواة حقيقية سيكون في حالة الاعتناء بها قادرة على تحقيق القفزة المرجوة للجمباز الجزائري في المحافل الدولية".

وأضاف ذات المتحدث :" أعتقد ان الاتحادية الجزائرية للجمباز، لديها قناعة راسخة ان هذا الاختصاص الرياضي يمكنه منح الجزائري ميداليات في المحافل الدولية، مستشهدا في هذا السياق بالمستوى المتميز الذي أبدته هذه العناصر الأربعة المتوجة بالمدالية الذهبية حسب الفرق ما يجعلها تستحق الكثير من الرعاية و المتابعة لتحقيق الاحسن في المستقبل، وهي المتابعة التي يجب ان تنطلق -حسبه - مباشرة بعد نهاية هذه الالعاب الافريقية تحسبا لبطولة العالم المقبلة المقررة بروسيا شهر نوفمبر المقبل .

وبهذه الميداليات الجديدة، يرتفع حصاد الجزائر في رياضة الجمباز الى 12 ميدالية في الجمباز الفني (3 ذهبية و 3 فضية و 6 برونزية) و 7 في الايروبيكس (2 ذهبية و 4 فضية و 1 برونزية) و 9 في الترامبولين تامبلين ب(1ذهبية و4 فضية و 4 برونزية) .

وتجذر الاشارة ان المنافسات تستمر امسية اليوم الاثنين بإجراء مسابقات الترامبولين المتزامن "سانكرونيزي" اناث و ذكور.