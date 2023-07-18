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الألعاب الافريقية للشباب الجزائر-2018 : جدول الميداليات بعد اليوم الخامس

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 10:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات

الجزائر- فيما يلي جدول ميداليات الالعاب الافريقية  للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, عقب اجراء منافسات اليوم الخامس أمس الأحد.

 

-- الترتيب         ذهب     فضة   برونز   المجموع 

1- مصر         49         20    17        86 

2- الجزائر       20        24     32       76

3- نيجيريا        13       9        15       37 

4- تونس         10       16      12       38

5- المغرب       9        16      11       36 

6- اثيوبيا        4         3         2          9

7- موريس      3        4        4          11

8- ناميبيا        2      4         4            10  

9- مالي          2    --         2             4

10- زيمبابوي   1      2       1             4

11- جنوب افريقيا  1   1      1              3

//- كوت ديفوار   1      1      1             3

13- كينيا         1       1      --            2

14- الكاميرون   --      3      3             6

15- انغولا       --      3       --             3

16- ليبيا         --      1       8              9

17- بوتسوانا    --     1        4              5    

18- مدغشقر    --     1        3              4 

//- التشاد         --     1        3               4                        

     

20- السنغال     --     1       --              1

//- ليبيريا         --     1       --             1

22- السيشل      --     --       3            3                              

                    

23- البنين       --      --       2             2

//- الغابون        --      --      2            2

25- جيبوتي     --      --      1              1

//- بوروندي     --      --      1              1

//- الصومال     --      --      1              1.

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الألعاب الافريقية للشباب الجزائر-2018 : جدول الميداليات بعد اليوم الخامس
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 10:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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