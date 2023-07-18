الألعاب الافريقية للشباب الجزائر-2018 : جدول الميداليات بعد اليوم الخامس

-- الترتيب ذهب فضة برونز المجموع
1- مصر 49 20 17 86
2- الجزائر 20 24 32 76
3- نيجيريا 13 9 15 37
4- تونس 10 16 12 38
5- المغرب 9 16 11 36
6- اثيوبيا 4 3 2 9
7- موريس 3 4 4 11
8- ناميبيا 2 4 4 10
9- مالي 2 -- 2 4
10- زيمبابوي 1 2 1 4
11- جنوب افريقيا 1 1 1 3
//- كوت ديفوار 1 1 1 3
13- كينيا 1 1 -- 2
14- الكاميرون -- 3 3 6
15- انغولا -- 3 -- 3
16- ليبيا -- 1 8 9
17- بوتسوانا -- 1 4 5
18- مدغشقر -- 1 3 4
//- التشاد -- 1 3 4
20- السنغال -- 1 -- 1
//- ليبيريا -- 1 -- 1
22- السيشل -- -- 3 3
23- البنين -- -- 2 2
//- الغابون -- -- 2 2
25- جيبوتي -- -- 1 1
//- بوروندي -- -- 1 1
//- الصومال -- -- 1 1.