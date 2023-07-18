الألعاب الافريقية للشباب الجزائر-2018 : جدول الميداليات بعد اليوم الخامس

قسنطينة: سي عفيف يؤكد على الاهتمام الخاص الممنوح منذ سنة 1999 للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج -

أويحيى يستقبل وزير الدولة البنيني المكلف بالتخطيط والتنمية -

الألعاب الإفريقية للشباب2018 (اليوم الخامس): السباحون والمبارزون الجزائريون يضيفون أربع ذهبيات -

الألعاب الافريقية للشباب /مبارزة: الجزائريتان مالك (سيف) وزبوج (شيش) تتوجان بالميدالية الذهبية -

صدور النظام الجديد لصندوق ضمان الودائع المصرفية في الجريدة الرسمية -

البطولة العربية لكرة السلة (أقل من 18 سنة-الدور نصف النهائي): الجزائر-البحرين و تونس-مصر -

العجز التجاري للجزائر بلغ 95ر2 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018 -

استمرار موجة الحر على منطقة الواحات والصحراء الوسطى والجنوب الغربي -

قضية هجرة غير شرعية ل13 شابا بتيبازة: استدعاء مباشر للمتهمين للمحاكمة -

وفاة العقيد احمد بن شريف: الجزائر تفقد مجاهدا كبيرا ومناضلا فذا (الرئيس بوتفليقة) -

تربية وطنية: الإعلان عن نتلئج مسابقة توظيف أساتذة غدا الاثنين -

ترقية السياحة الصحراوية بتقليص مدة منح التأشيرة للأجانب وتأمين المسالك -

تراجع العجز التجاري بقرابة 48% خلال السداسي الأول لسنة 2018 -

ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي -

المفوضية الأوروبية تشجع الاحتلال المغربي -

بدوي يشيد ب الاحترافية الكبيرة التي اكتسبتها الشرطة الجزائرية -

مهرجان الأغنية والموسيقى الوهرانية: تكريم الفنان الراحل أحمد وهبي -

الحماية المدنية تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم لفائدة مرضى المستشفيات -

توقيف 14 مهربا بكل من عين قزام وبرج باجي مختار -