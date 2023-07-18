الألعاب الإفريقية للشباب2018 (اليوم الخامس): السباحون والمبارزون الجزائريون يضيفون أربع ذهبيات

الجزائر - افتك المنتخبان الجزائريان للسباحة والمبارزة اربع ميداليات ذهبية خلال اليوم الخامس للالعاب الافريقية للشباب-2018 التي تحتضنها الجزائر من 18 الى 28 يوليو , ليعززا الرصيد الوطني بـ 20 ميدالية المعدن النفيس.

و عرف اليوم الخامس , نيل المنتخب الجزائري للجمباز ذكور واناث, اربع ميداليات ( ذهبيتان وفضيتان) في مسابقات حسب الفرق للترمبويلين والتامبلينغ.

وعقب اليوم الرابع لمنافسات الجمباز, جمعت الجزائر 23 ميدالية , 12 منها في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات, 3 فضيات و 6 برونزيات) , سبعة الايروبيك ( ذهبيتان, 4 فضيات وبرونزية) واربعة في الترمبولين والتامبلينغ .

وافتك مبارزو الجزائر ثماني ميداليات, منها ذهبيتان, من بين 12 ممكنة, خلال منافسات اليوم الاول للمبارزة (فردي) للأسلحة الثلاثة (سيف-شيش-حسام), التي جرت اليوم الاحد بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

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وتوجت بالمعدن النفيس كل من زبوج صونيا في سلاح الشيش ومالك ليا رشا في السيف, في حين حققت بقية العناصر ست ميداليات برونزية ويتعلق الامر بكل من دكار نزار وبوناصر بلسم في الحسام (ذكور), وقمار شيماء نهال ومباركي مريم ف الشيش (اناث), بالإضافة الى زبوج يسرى وقهام مروة في سلاح الاسيف (اناث).

وفي نهائي الشيش, تغلبت زبوج يسرى بصعوبة على المصرية صدقي مريم بنتيجة (15-14), في حين أطاحت مالك ليا رشا, في سلاح السيف, بالمصرية الاخرى عهد نصر بواقع (15-13).

وبمسبح المركب الاولمبي محمد بوضياف, حصد "الخضر" أربع ميداليات (2 ذهبية, 1 فضية و 1 برونزية), وضعتهم في المرتبة الأولى مؤقتا .

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وخطف السباح الصاعد منصف بلمان الأضواء في نهائي سباق 100 متر على الصدر, بتتويجه باللقب بزمن (1 د 03 ثا 77 ج), متفوقا على الناميبي رونان وانتينار (1 د 05 ثا 12 ج), والمصري محمد شميس (1 د 06 ثا 32 ج). كما حكم بلمان (17 عاما) الرقم القياسي للألعاب في هذا التخصص.

وافتك عبد الله عرجون العائد بقوة, ذهبية 100 متر على الظهر بتوقيت (57 ثا 41 ج), متفوقا على مواطنه ومنافسه الدائم رياض بوحميدي الذي تحصل على الفضية (58 ثا 22 ج), بينما عادت المرتبة الثالثة والبرونزية للتونسي محمد عزيز غفاري (58 ثا 58 ج).

كما أضاف الرباعي (بلمان, بوحميدي, إيخنازن ويوسفي) للمنتخب الوطني برونزية سباق التتابع أربع مرات 100 متر سباحة حرة (3 د 41 ثا 02 ج), وراء مصر المتوجة بالذهب (3 د 28 ثا 77 ج) و تونس بالفضة (3 د 32 ثا 57 ج).

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اما في الرياضات الجماعية , فقد اخفق المنتخب الجزائري للكرة الطائرة ( ذكور واناث) في التاهل لنهائي الدورة بخسارتهما , على التوالي امام مصر ونيجيريا بنفس النتيجة 3 اشواط ل0 .

ويلعب منتخب الذكور مباراة الترتيب من اجل الميدالية البرونزية بعد غد الثلاثاء , بينما الاناث يواجهن كونغو الديمقراطية غدا الاثنين.

وفي كرة السلة 3x 3 انهى الجزائريون المسابقة المرتبة الرابعة ونفس الشي بالنسبة للاناث .

وعقب اليوم الخامس من المنافسة , تحتل الجزائر مؤقتا المرتبة الثانية في الترتيب العام ب71 ميدالية ( 20ذهبية, 21 فضية و 30 برونزية).