الألعاب الإفريقية للشباب 2018 - سباحة /اليوم الأول/: الجزائر تتصدر عند الذكور والمغرب لدى الإناث

الجزائر- يتصدر المنتخب الجزائري للسباحة (ذكور) الترتيب العام مؤقتا, بنيلهم أربع ميداليات (2 ذهبية, 1 فضية و 1 برونزية), في حين تتواجد سباحات المنتخب المغربي في الطليعة (2 ذهبية) عند الإناث, عقب إجراء السباقات النهائية لليوم الأول من منافسات السباحة (22-25 يوليو), ظهيرة اليوم الأحد بالمسبح الأولمبي 5 جويلية (الجزائر), في إطار النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر (17-28 يوليو).

وخطف السباح الصاعد منصف بلمان الأضواء في نهائي سباق 100 متر على الصدر, بتتويجه باللقب بزمن (1 د 03 ثا 77 ج), متفوقا على الناميبي رونان وانتينار (1 د 05 ثا 12 ج), والمصري محمد شميس (1 د 06 ثا 32 ج).

وكذا تحطيمه للرقم القياسي لهذا التخصص في الألعاب, والذي كان بحوزة الجنوب إفريقي ألاري باسون (1 د 04 ثا 03 ج), منذ طبعة بوتسوانا عام 2014.

واعتر بلمان (17 سنة) في تصريح لـ "واج" أنه حقق بداية موفقة في هذه الألعاب "أنا سعيد بهذا التتويج والرقم القياسي الجديد للألعاب وهو ما مؤشر جيد لباقي المنافسة. لكنني تأسف كثيرا لأني ضيعت بقليل تحقيق الرقم الأدنى المؤهل للألعاب الأولمبية للشباب (1 د 03 ثا 70 ج). المقررة شهر أكتوبر المقبل بالأرجنتين", مضيفا "سأشارك في ثلاثة سباقات أخرى وسأسعى لتحقيق نتائج وأزمنة أفضل وتشريف الراية الوطنية عبر تحطيم أرقام قياسية أخرى".

وافتك عبد الله عرجون العائد بقوة, ذهبية 100 متر على الظهر بتوقيت (57 ثا 41 ج), متفوقا على مواطنه ومنافسه "الدائم" رياض بوحميدي الذي تحصل على الفضية (58 ثا 22 ج), بينما عادت المرتبة الثالثة والبرونزية للتونسي محمد عزيز غفاري (58 ثا 58 ج).

كما أضاف الرباعي (بلمان, بوحميدي, إيخنازن ويوسفي) ميدالية برونزية للمنتخب الوطني في سباق التتابع أربع مرات 100 متر سباحة حرة (3 د 41 ثا 02 ج), وراء مصر المتوجة بالذهب (3 د 28 ثا 77 ج) و تونس بالفضة (3 د 32 ثا 57 ج).

بالمقابل عجزت السباحات الجزائريات عن الصعود فوق منصة التتويج في كل من نهائيات 50 متر على الصدر, 100 متر على الظهر و 100 متر سباحة حرة, والتي عرفت سيطرة المغربيات بحصدهن ذهبيتين, متبوعات بالكينيات (ذهبية وفضية) و التونسيات (فضية وبرونزية).

وبالتالي حصد ذكور "الخضر" في نهاية منافسات اليوم الأول مجموع أربع ميداليات (2 ذهبية, 1 فضية و 1 برونزية), وضعتهم في المرتبة الأولى مؤقتا للترتيب العام, متفوقين على تونس (1 ذهبية, 1 فضية و 2برونزية), و مصر (1 ذهبية, و1 برونزية).

وصرح الناخب الوطني علي معنصري قائلا "كنا ننتظر هذه النتائج عند الذكور وذلك بمشاركة أحسن ثلاث سباحينا (بلمان, عرجون وبوحميدي), والذين لم يخيبوا آمالناونحن سعداء بذلك وأظن أن هذا الثلاثي هو الوحيد القادر على التنافس مع سباحي أقوى البلدان الإفريقية وجلب الميداليات للجزائر", مضيفا "بلمان حطم الرقم القياسي للألعاب, حيث نزل تحت عتبة 1 د و 04 ثا وهذا أمر جيد. بالمقابل الخيبة كانت من طرف الإناث, حيث لا نمتلك سباحات قويات بقدرتهن التنافس مع المصريات, التونسيات والمغربيات".

واختتم التقني الجزائري حديثه بخصوص باقي المشوار "التنافس سيكون شديدا في باقي البطولة مع مصر وتونس في تخصص الفراشة والسباحة الحرة, أما في الظهر والصدر وأربع سباحات فالفريق الوطني مرشح لحصد الذهب".

برنامج اليوم الثاني / الاثنين 23 يوليو - التصفيات (00ر08 سا) والنهائيات (00ر17 سا):

- سباق 50 متر سباحة حرة (إناث)

- سباق 200 متر أربع سباحات (ذكور)

- سباق 200 متر أربع سباحات (إناث)

- سباق 100 متر فراشة (رجال)

- سباق 50 متر فراشة (إناث)

- سباق 200 متر سباحة حرة (ذكور)

- سباق 800 متر سباحة حرة (إناث)

- سباق 50 متر على الصدر (ذكور)

- سباق 200 متر على الظهر (إناث)

- سباق 200 متر على الظهر (ذكور).