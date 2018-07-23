جمباز/ الألعاب الافريقية للشباب ( ترمبولين/ تامبلينغ / حسب الفرق): أربع ميداليات, اثنتان منها ذهبية للجزائر

الجزائر- حصل المنتخب الجزائري للجمباز , ذكور واناث , على اربع ميداليات ( ذهبيتان وفضيتان) , خلال اليوم الرابع المخصص لمسابقات حسب الفرق للترمبويلين والتامبلينغ, يوم الاحد بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( الجزائر العاصمة, في اطار الالعاب الافريقية للشباب التي تحتضنها الجزائر من 18 الى 28 يوليو.

واول ميدالية ذهبية, احرزها منتخب الذكور للترمبولين, المتكون من لاراس محمد, كحال علاء الدين , صابور محمد ياحي وبوزيد اسحاق, رباعي تمكن من السيطرة على منافسيه , سيما الكونغوليين , اصحاب الميدالية الفضية.

وصرح المدرب الوطني حمزة شريف ل"واج": اشكر كل اللاعبين الذين تحلوا بالشجاعة والجدية خلال تحضيراتهم . هذه مرحلة إعدادية لبطولة العالم المقبلة المقررة شهر نوفمبر المقبل بروسيا .هؤلاء مواهب شابة سبقوا لهم التتويج كابطال افريقيا في فئة 12- 13 سنة .

من جهته, أحدث منتخب الاناث في اختصاص تامبيلنغ , المتكون من رازية جفور, حنان بنادو, سهام حميدي وماجدة حميدي , المفاجأة بافتكاكه لميدالية المعدن النفيس حسب الفرق , امام نظيره الانغولا ,صاحب الميدالية الفضية والناميبي الذي نال البرونزية.

وقال مدرب الاناث عبد القادر بريكسي : " لقد تفاجأت بالميدالية الذهبية , المجموعة سبق لها الحصول على ميداليات في الجمباز الفني , على غرار سهام حميدي, الحائزة على الذهبية ( جمباز على الارض) ورازية جافور , صاحبة الميدالية البرونزية في اختصاص اخر . الرياضيات لم تكنّ محضّرات للمشاركة في مسابقات التامبلينغ لكنهن رغم ذلك , شاركن لانه ليس لدينا لاعبات في هذا الاختصاص ( asymétriques) .

وافتك المنتخب الجزائري ( ذكور واناث) ايضا ميداليتين فضيتين بينما الذهبيتين , عادتا الى ممثلي مصر. ونالت ناميبيا البرونز عند الجنسين.

وعقب اليوم الرابع لمنافسات الجمباز , جمعت الجزائر 23 ميدالية , 12 منها في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات, 3 فضيات و 6 برونزيات) , سبعة الايروبيك ( ذهبيتان, 4 فضيات وبرونزية) واربعة في الترمبولين والتامبلينغ.

ويخصص يوم غد الاثنين والاخير للجمباز-2018 لمسابقات الفردي في الترمبولين والتامبلينغ .