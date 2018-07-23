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جمباز/ الألعاب الافريقية للشباب ( ترمبولين/ تامبلينغ / حسب الفرق): أربع ميداليات, اثنتان منها ذهبية للجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

 

الجزائر- حصل المنتخب الجزائري للجمباز , ذكور واناث ,  على اربع ميداليات ( ذهبيتان وفضيتان) , خلال  اليوم الرابع المخصص لمسابقات  حسب الفرق للترمبويلين والتامبلينغ, يوم الاحد بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( الجزائر العاصمة, في اطار الالعاب الافريقية للشباب التي تحتضنها الجزائر من 18 الى 28 يوليو.

واول ميدالية ذهبية, احرزها منتخب الذكور  للترمبولين, المتكون من لاراس  محمد,  كحال علاء الدين , صابور محمد ياحي وبوزيد اسحاق, رباعي تمكن من  السيطرة على منافسيه , سيما الكونغوليين , اصحاب الميدالية  الفضية.

وصرح المدرب الوطني حمزة شريف ل"واج":  اشكر كل اللاعبين الذين تحلوا  بالشجاعة والجدية خلال تحضيراتهم .  هذه مرحلة إعدادية لبطولة العالم المقبلة  المقررة شهر نوفمبر المقبل بروسيا .هؤلاء مواهب شابة سبقوا لهم التتويج كابطال  افريقيا في فئة 12- 13 سنة .

من جهته, أحدث  منتخب الاناث في اختصاص تامبيلنغ , المتكون من رازية  جفور, حنان بنادو, سهام حميدي وماجدة  حميدي , المفاجأة بافتكاكه لميدالية  المعدن  النفيس حسب الفرق , امام نظيره الانغولا ,صاحب الميدالية  الفضية  والناميبي  الذي نال البرونزية.

وقال مدرب  الاناث عبد القادر بريكسي : " لقد تفاجأت بالميدالية الذهبية ,  المجموعة سبق لها  الحصول على  ميداليات في الجمباز الفني , على غرار سهام  حميدي, الحائزة على الذهبية ( جمباز على الارض) ورازية جافور , صاحبة  الميدالية البرونزية في اختصاص اخر .  الرياضيات لم تكنّ محضّرات للمشاركة في  مسابقات التامبلينغ لكنهن رغم ذلك , شاركن لانه ليس لدينا لاعبات في هذا  الاختصاص ( asymétriques) . 

وافتك المنتخب الجزائري ( ذكور واناث) ايضا ميداليتين فضيتين بينما  الذهبيتين , عادتا الى ممثلي مصر. ونالت ناميبيا البرونز عند الجنسين.

وعقب اليوم الرابع لمنافسات الجمباز , جمعت الجزائر 23 ميدالية , 12  منها في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات, 3 فضيات و 6 برونزيات) , سبعة الايروبيك  (  ذهبيتان, 4 فضيات وبرونزية) واربعة في  الترمبولين والتامبلينغ.

ويخصص يوم غد الاثنين والاخير  للجمباز-2018 لمسابقات الفردي في  الترمبولين والتامبلينغ  .

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جمباز/ الألعاب الافريقية للشباب ( ترمبولين/ تامبلينغ / حسب الفرق): أربع ميداليات, اثنتان منها ذهبية للجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 09:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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