الألعاب الافريقية للشباب-2018/ مبارزة(فردي): ثماني ميداليات للجزائر منها ذهبيتان في منافسات اليوم الأول

الجزائر- استطاعت الجزائر من افتكاك ثماني ميداليات, منها ذهبيتان, من بين 12 ممكنة, خلال منافسات اليوم الاول للمبارزة (فردي) للأسلحة الثلاثة (سيف-شيش-حسام), التي جرت يوم الأحد بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وتوجت بالمعدن النفيس كل من زبوج صونيا في سلاح الشيش ومالك ليا رشا في السيف, في حين حققت بقية العناصر ست ميداليات برونزية ويتعلق الامر بكل من دكار نزار وبوناصر بلسم في الحسام (ذكور), وقمار شيماء نهال ومباركي مريم ف الشيش (اناث), بالإضافة الى زبوج يسرى وقهام مروة في سلاح الاسيف (اناث).

وفي نهائي الشيش, تغلبت زبوج يسرى بصعوبة على المصرية صدقي مريم بنتيجة (15-14), في حين أطاحت مالك ليا رشا, في سلاح السيف, بالمصرية الاخرى عهد نصر بواقع (15-13).

بالمقابل, ففي نهائي الحسام (ذكور), سحق المصري معتز آدم نظيره التونسي هميسي أمان الله بنتيجة عريضة (15-04).

من جهته, هنأ رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة, رؤوف برناوي, العناصر الوطنية بالعدد المحقق من الميداليات, وأفاد ل"واج" "أشكر كل ساهم في هذا الإنجاز, 8 ميداليات في اليوم الاول بالنسبة لي هو نتيجة جد رائعة".

وأضاف "ما يسعدني اليوم, هو تألق عناصر شابة تشارك لأول مرة, على غرار مالك ليا رشا المتوجة بذهبية السيف رغم انتمائها الى فئة الأصاغر, رفقة زبوج صونيا صاحبة التاج الافريقي في سلاح الشيش".

"لدينا فريق يعمل وهذا العمل بدأ يعطي ثماره. أهنئ أيضا المتحصلين على البرونزيات, على غرار مريم مباركي وقمار نهال. هذه النتائج تفتح لنا الشهية لما تبقى من منافسات ولمستقبل المبارزة الجزائرية عموما" يقول برناوي.

وتتواصل منافسات الفردي يوم غد الاثنين بإجراء لقاءات الشيش (ذكور) والحسام (إناث) والسيف (ذكور).

أما يومي الثلاثاء والاربعاء فستجرى منافسات الفرق بنفس القاعة.

وتعول الجزائر على حصد 20 ميدالية "مختلفة الالوان" خلال هذه الالعاب الافريقية الشبانية, حسبما كشف عنه مسؤول الهيئة في وقت سابق.

ولن تكون منافسات المبارزة خلال المحفل القاري مؤهلة الى الالعاب الاولمبية للشباب 2018 ببوينوس آيرس الارجنتينية, غير أن الجزائر ضمنت تأهلها لدى الاناث في اختصاصين اثنين وهما زبوج يسرى في سلاح السيف و بن عدودة شيماء في الحسام, إثر احتلالهما المركز الاول من بين المبارزين الأفارقة المشاركين في البطولة العالمية التي جرت أبريل الفارط بمدينة فيرونا الايطالية.

وفي المبارزة, يشارك في هذه الالعاب 13 بلدا وهم : الجزائر (البلد المنظم), تونس, مصر, الطوغو, مالي, ليبيا, كوت ديفوار, السينغال, جزر موريس, مدغشقر, جمهورية الكونغو الديمقراطية, البنين وغانا.