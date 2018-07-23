الألعاب الافريقية للشباب /مبارزة: الجزائريتان مالك (سيف) وزبوج (شيش) تتوجان بالميدالية الذهبية

وتغلبت زبوج في نهائي الإناث للشيش على المصرية مريم صدقي, بينما فازت مالك على مصرية أخرى عهد نصر, في نهائي سلاح السيف.
وتتواصل منافسات المبارزة الخاصة الالعاب الافريقية للشباب-2018 يومي الاثنين و الثلاثاء بالمركز النسوي ببن عكنون (الجزائر).
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - توجت المبارزتان الجزائريتان ليا راشا مالك (سلاح السيف) و صونيا زبوج (سلاح الشيش) بالميدالية الذهبية لاختصاصهما في الالعاب الافريقية للشباب-2018 المتواصلة بالجزائر, يوم الأحد بالمركز النسوي ببن عكنون (الجزائر).
وتغلبت زبوج في نهائي الإناث للشيش على المصرية مريم صدقي, بينما فازت مالك على مصرية أخرى عهد نصر, في نهائي سلاح السيف.
وتتواصل منافسات المبارزة الخاصة الالعاب الافريقية للشباب-2018 يومي الاثنين و الثلاثاء بالمركز النسوي ببن عكنون (الجزائر).