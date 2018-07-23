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الألعاب الافريقية للشباب /مبارزة: الجزائريتان مالك (سيف) وزبوج (شيش) تتوجان بالميدالية الذهبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 08:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الألعاب الافريقية للشباب /مبارزة: الجزائريتان مالك (سيف) وزبوج (شيش) تتوجان بالميدالية الذهبية

الجزائر - توجت المبارزتان الجزائريتان ليا راشا مالك  (سلاح السيف) و صونيا زبوج (سلاح الشيش) بالميدالية الذهبية لاختصاصهما في  الالعاب الافريقية للشباب-2018  المتواصلة بالجزائر, يوم الأحد بالمركز  النسوي ببن عكنون (الجزائر).

وتغلبت زبوج في نهائي الإناث للشيش على المصرية مريم صدقي, بينما فازت مالك  على مصرية أخرى عهد نصر,  في نهائي سلاح السيف.

وتتواصل منافسات المبارزة الخاصة  الالعاب الافريقية للشباب-2018 يومي  الاثنين و الثلاثاء بالمركز النسوي ببن عكنون (الجزائر).

آخر تعديل على الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 10:03
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الألعاب الافريقية للشباب /مبارزة: الجزائريتان مالك (سيف) وزبوج (شيش) تتوجان بالميدالية الذهبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تموز/يوليو 2018 08:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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