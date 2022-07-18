البطولة العربية لكرة السلة (أقل من 18 سنة-الدور نصف النهائي): الجزائر-البحرين و تونس-مصر 

القاهرة - تأهل المنتخب الجزائري لكرة السلة لأقل من 18 سنة (ذكور) للدور نصف النهائي للبطولة العربية للفئة العمرية للمنافسة الجارية من 15 إلى 24 يوليو بالعاصمة المصرية (القاهرة) و ذلك في ختام الدور الأول الذي أسدل عليه الستار يوم أمس (السبت).

وسيواجه الخماسي الجزائري الذي انهزم أمس أمام نظيره المصري (48-96) في المربع الذهبي. منتخب البحرين الذي أنهى الدور الأول دون تلقيه اية هزيمة.

هذه الهزيمة هي الرابعة لأشبال المدرب محمد يحيى بعد المسجلة أمام تونس (56-58) و البحرين (42-89) و الإمارات العربية المتحدة (51-69)، مقابل فوزين في مباراتيه الاوليين، أمام على التوالي ، السودان (65-27) والاردن ( 85- 82)، بعد وقتين اضافيين.

وسيجمع النصف النهائي الثاني بين مصر و تونس.

وكان منتخب البحرين قد احتل المركز الأول بمجموع 12 نقطة، متقدما على التوالي مصر (11) و تونس (10) و الجزائر (8). بينما اقصيت من المنافسة، منتخبات السودان (8) و الأردن (7) الامارات العربية (7).

و برمجت المواجهة النهائية ليوم الثلاثاء 24 يوليو.

برنامج الدور نصف النهائي: الاثنين 23 يوليو:

سا 00ر15 البحرين - الجزائر

سا 00ر17 مصر - تونس

الثلاثاء 24 يوليو:

المباراة النهائية.