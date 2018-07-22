الألعاب الإفريقية للشباب/ رفع الأثقال: "مهمة ناجحة للأشبال الجزائريين"

الجزائر- نجحت رياضة رفع الأثقال الجزائرية المشاركة في الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بستة رباعين (3 ذكور و 3 فتيات) في حصد 18 ميدالية خلال المنافسات التي دامت ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 رباعا يمثلون 15 بلدا.

واعتُبرت هذه الحصيلة إيجابية من طرف المديرية الفنية الوطنية و المدربين الوطنيين الذين تكهنوا بحصد "عدد" من الميداليات خاصة في الفضة و البرونز، بسبب الحضور "النوعي" لرباعي بعض المنتخبات الإفريقية و منهم بالدرجة الأولى المتأهلون للألعاب الأولمبية للشباب-2018 المقررة من 6 إلى 18 أكتوبر ببيونس ايرس (الأرجنتين).

وأوضح المدير الفني الوطني، جمال عقون --لواج-- الذي هنأ الطاقم الفني و المصارعين على المجهودات المبذولة و النتائج المسجلة، حيث قال: "المديرية الفنية الوطنية مرتاحة للميداليات المحصل عليها و الانجازات المسجلة من طرف الرياضيين الشبان. لقد سمحت لنا ألعاب الشباب بتقييم العمل المنجز من طرف المدربين و أيضا المستوى الفني، كما لاحظنا بأن المستوى الإفريقي تحسن كثيرا."

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هناك منتخبات إفريقية لها تقاليد في هذه الرياضة و التي تبقى بدون منافس نذكر منها نيجيريا و مصر."

وحقق الرباعون الجزائريون 18 ميدالية موزعة على النحو التالي: 3 ذهبيات و 9 فضيات و 6 برونزيات، محتلين بذلك المركز الثالث في الترتيب العام وراء كل من مصر (17 ذ - 1 ف) و نيجيريا (12 ذ - 5 ف - 1 ب)، لكنهم تقدموا عدة منتخبات أخرى على غرار موريس (3 ذ - 4 ف) و تونس (1 ذ - 2 ف - 2 ب).

ويعود الاستحقاق الأكبر للرباع فريد سعدي (17 عاما) الذي أهدى الجزائر 3 ميداليات ذهبية في وزن أكثر من 85 كلغ بحمولات قياسية قدرها 130 كلغ في الخطف و 160 كلغ في النتر و 290 كلغ في المجموع.

و عبر مدرب المنتخب الوطني للأواسط، عز الدين بسباس عن إعجابه بهذا الإنجاز حيث قال: "إنه شيء رائع، أنا سعيد جدا للحمولات الجديدة التي حققها كل الرباعين و ليس سعدي فقط بل حتى شخشوخ (69 كلغ) و رومايلي (56 كلغ)، هذا ما يؤكد اختيارنا الصائب و ثقتنا الكبيرة الموضوعة فيهم. نحن في الطريق الصحيح، مع بعض التحسينات التي سنقدمها في المستقبل".

و حصل أحمد شخشوخ على ميدالية فضية في النتر (137 كلغ) و أخرى في المجموع (243 كلغ)، بالإضافة إلى برونزية الخطف (106 كلغ)، بينما توج محمد رومايلي بفضية النتر (104 كلغ) و برونزيتين في الخطف (81 كلغ) و المجموع (185 كلغ).

بالنسبة للرباعات الجزائريات المشاركات في موعد الجزائر، فلم يخيبن الآمال الموضوعة فيهن حيث حصدن 9 ميداليات ما بين الفضة و البرونز. ونالت نور الهدى صبري (48 كلغ) 3 فضيات في الخطف (53 كلغ) و النتر (70 كلغ) و المجموع (123 كلغ)، و نفس الشيء بالنسبة لزميلتها هند تركي (+ 63 كلغ) المتوجة أيضا بثلاث فضيات في الخطف (60 كلغ) و النتر (75 كلغ) و المجموع (135 كلغ). أما نهاد بلونيس (63 كلغ) فقد نالت بدورها ثلاث ميداليات برونزية في الخطف (57 كلغ) و النتر (72 كلغ) و المجموع (129 كلغ).

للتذكير، تعتبر ألعاب الجزائر للشباب مرحلة تحضيرية إضافية بالنسبة لمنتخبات الجزائر و مصر و ليبيا و تونس و نيجيريا التي حصدت كلها مشاركة لدى الذكور و أخرى لدى الإناث في الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في شهر أكتوبر المقبل بالأرجنتين.