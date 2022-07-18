الألعاب الإفريقية للشباب 2018: اللجنة المنظمة "مرتاحة" رغم انتقادات بعض الوفود

الجزائر - أعرب المدير العام للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب المتواصلة فعالياتها بالجزائر، عبد الحليم عزي، اليوم الأحد عن "ارتياحه" للمستوى التنظيمي لهذه التظاهرة الرياضية، بالرغم من الانتقادات العديدة التي قدمتها بعض وفود البلدان الأجنبية المشاركة خاصة منها المتعلقة بظروف الإقامة.

وبهذا الخصوص، اوضح مسؤول لجنة تنظيم الالعاب الافريقية للشباب ل"واج" انه "بعد مرور أربعة ايام من المنافسة يمكنني القول انني مرتاح عموما للمستوى التنظيمي (...) انا حريص على الاصغاء باهتمام كبير لانشغالات الوفود الأجنبية المشاركة. لا أنكر بأي حال من الأحوال وجود بعض الثغرات و النقائص التي لازلنا نعمل بجهد كبير من اجل معالجتها في أسرع وقت ممكن".

ومعلوم انّ الجزائر تستضيف في الفترة الحالية اكثر من 3000 رياضي و رياضية يمثلون 54 دولة مشاركة في فعاليات الطبعة الثالثة من الالعاب الافريقية للشباب، ويتنافسون عبر 30 اختصاصا. وكانت الدور الاولى من هذه الالعاب قد جرت سنة 2010 بالرباط المغربية فيما جرت الدورة الثانية اربع سنوات من بعد (2014) بمدينة غابورون (بوتسوانا).

وبخصوص هذا الجانب التنظيمي الذي يبقى الرهان الاكبر و الاصعب في احتضان اي تظاهرة، اكد مدير عام تنظيم دورة الجزائر : "اعقد اجتماعا صبيحة كل يوم (سا 00ر07) مع رؤساء الوفود المشاركة من اجل التطرق الى مختلف النقاط المرتبطة بالجانب التنظيمي، ومن ثم اعطاء تعليمات و توجيهات لمسؤولي مختلف اللجان - كل واحدة في اختصاصها - من اجل العمل على تحسين الامور قدر الامكان.

وفي تعليقه عن الانتقادات الكثيرة الصادرة من بعض الوفود الاجنبية و نقلتها مختلف وسائل الاعلام الوطنية، و التي تمحورت مجملها حول ظروف الاقامة، قال عبد الحليم عزي : "اعتقد ان مثل هاته التصريحات تهدف الى خلق البلبلة و التأثير على السير الحسن لهاته الالعاب (...) انا شخصيا لم اتلق اي شكوى من هذا القبيل"، مشيرا ان الجزائر "سخرت إمكانيات كبيرة من اجل إعادة تهيئة المواقع المخصصة لإيواء الرياضيين مع توفير كل الظروف المناسبة لضمان اقامة طيبة للضيوف".

وبلهجة الشخص الواثق من اقواله، وجه المدير العام للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الالعاب الافريقية للشباب -الذي اكّد ان هذه الانتقادات مغلوطة و غير صحيحة- دعوة ونداء لكل الصحفيين المهتمين بتغطية هذا الحدث الرياضي الى التقرب من مختلف المواقع المخصصة لإيواء الوفود المشاركة "من اجل اخذ صورة حقيقية عن ظروف الإقامة".

تجدر الاشارة انّ اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الافريقية الثالثة للشباب تحصلت على غلاف مالي يقدر ب5ر5 ملايير دينار من اجل تحضير هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.