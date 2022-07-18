الألعاب الافريقية للشباب-2018: الجزائر تحصد 27 ميدالية من بينها 8 ذهبيات في اليوم الرابع

الجزائر- حصدت الجزائر مجموع 27 ميدالية من بينها 8 ذهبيات, يوم السبت, خلال مختلف منافسات اليوم الرابع للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر العاصمة (18-28 يوليو).

وكانت بداية اليوم مع تتويج المنتخب الجزائري للتجذيف (اناث) بميداليتين ذهبيتين في نهائيي الزوجي والفردي, بسد بوكردان بتيبازة, لفتك بذلك تأشيرتين اثنتين مؤهلتين إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

ومنح اللقبين القاريين للجزائر كل من منصري راشا و أميرة صبوح في الزوجي (اناث), و نهاد بن شادلي في الفردي (اناث), لتضمن الجزائر بذلك تذكرتين الى أولمبياد الشباب ببوينوس آيرس الارجنتينية في التجذيف.

بالمقابل, اكتفى الذكور بالبرونزية التي كانت من نصيب الثنائي (ذكور): مزيان مصطفى وأيمن مصطفى وهي نتيجة غير مؤهلة الى المحفل الاولمبي الكبير.

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وتدعم رصيد الجزائر في جدول الميداليات بعد إحراز المنتخب الوطني للجمباز ( فني وأيروبيكس) 10 ميداليات جديدة ( ذهبيتان, 3 فضيات و5 برونزيات), خلال منافسات المسابقة التي جرت بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف.

وانهى ممثلو الجزائر المنافسة, برصيد 20 ميدالية , منها 13 في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات , 3 فضيات و 7 برونزيات) وسبعة في الايروبيكس ( ذهبيتان, 4 فضيات وبرونزية واحدة ), فيما كانت السيطرة لمصر , ب28 ميدالية ( 10 ذهبيات, 11 فضية و 7 برونزيات).

ولحساب منافسات الرمي بالقوس التي جرت ببوروبة, أحرز المنتخب الجزائري للذكور الميدالية الفضية بعد خسارته أمام نظيره المصري بنتيجة (2-6) في النهائي, فيما عادت الميدالية البرونزية لمنتخب جنوب إفريقيا على حساب المغرب (6-0).

وفي اليوم الثالث والأخير من مسابقات التايكوندو, نالت الجزائر الميدالية البرونزية الثانية بفضل, عمار إحجاجن (اكثر من 73 كلغ). بينما توج باللقب كل من , المغرب في فئة أقل من 44 كلغ- إناث, مصر في فئة اكثر من 73 كلغ- ذكور وتونس ( اقل من 48 كلغ- ذكور).

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وفي رياضة تنس الطاولة, أحرز الجزائري عبد الباسط شايشي الميدالية البرونزية في المنافسة الفردية بعد فوزه بقاعة الشراقة على حساب اللاعب الغابوني أندي برينغو في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 (11-9, 9-11, 9-11,11-6, 11-5).

وكان الجزائري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام المصري عبد العزيز يوسف (المصنف 1 افريقيا) بنتيجة 4 أشواط مقابل 0 (11-2, 11-1, 11-3, 11-6).

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أما في رياضة كرة الريشة (بادمنتون) فقد توج المنتخب الجزائري للإناث, باللقب القاري, بعد فوزه, بقاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء, في نهائي على حساب نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي اللقاء الاول فازت هالة بوكساني على جانا أشرف عز الدين ب(17-21, 21-16, 21-13), لتتغلب بعدها ليندة مازري في اللقاء الثاني على نور أحمد يسري ب(21-14, 21-16), لترسم أوشفون ملاك فوز الجزائر إثر إطاحتها باللاعبة المصرية الثالثة, ملاك باسم صبحي, بواقع (24-26, 21-08, 21-10).

وتدعمت حصيلة اليوم الرابع برياضة رفع الأثقال أين توجت الجزائر بتسع ميداليات (3 ذهبية, 5 فضية وبرونزية).

وكانت البداية مع الرباعة الجزائرية, هند تركي, التي أحرزت ثلاث ميداليات فضية بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان. ففي وزن اكثر من 63 كلغ, رفعت تركي في الخطف 60 كلغ, و 75 كلغ في النتر, أي بمجموع 135 كلغ للحركتين.

وعاد المركز الاول الى المصرية رانيا عزت ب92 كلغ (الخطف), و 112 كلغ (النتر) اي بمجموع 204 كلغ, في حين عاد المركز الثاني الى السيشيلية روز شاكيرا ماري صاحب الميدالية البرونزية ب55 كلغ (الخطف) و 70 كلغ (النتر) و125 كلغ في المجموع.

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و في نفس اليوم, فاز الجزائري أحمد شخشوخ بميداليتين فضيتين و برونزية واحدة في صنف 69 كغ حيث عادت الميداليات الذهبية لهذا الصنف إلى النيجيري أديبابو اوباديجي (112 كغ) في النتر و (138 كغ) في الخطف.

واختتمت المنافسة بثلاث ميداليات ذهبية للرباع الجزائري فريد سعدي حيث تمكن هذا الأخير من الفوز في وزني أكثر من 85 كلغ و130 كلغ (الخطف) وفي وزن 160 كلغ (النتر) مسجلا 290 كلغ في المجموع.

وفي سياق آخر, استرجع المنتخب الجزائري للدراجات (اناث) الميدالية البرونزية لسباق ضد الساعة, الذي جرى يوم أمس الجمعة بين الرغاية و الرويبة (الجزائر).

فبعد اعلانهم عن ترتيبين مختلفين للسباق الذي جرى في ظروف تنظيمية جد سيئة, عاد المنظمون ليقدموا ترتيبا ثالثا و "نهائيا" و الذي جاء فيه المنتخب الاثيوبي في المرتبة الأولى (ذهب), متبوعا بنيجيريا (فضة) و المغرب (برونز), بينما تحتل الجزائريات الصف الرابع.

ولكن سهرة الجمعة, قررت لجنة المحافظين اصدار ترتيب جديد بسبب "مشكل في التغذية الكهربائية للأجهزة الإلكترونية (...) و بالتالي, و بعد مراجعات يدوية, صححت لجنة المحافظين النتائج و أصدرت ترتيبا جديدا".