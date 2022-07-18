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الألعاب الافريقية للشباب 2018/ رفع الأثقال: الجزائري فريد سعدي يحصد ثلاث ذهبيات

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

 

الجزائر- اهدى الرياضي فريد سعدي ثلاث ميداليات للجزائر  في رفع الأثقال حصدها امسية اليوم السبت بالقاعة متعددة الرياضيات ببرج  الكيفان خلال فعاليات اليوم الثالث و الاخير المخصص لهذه الرياضة في اطار  الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب 2018 التي احتضنتها الجزائر.

و نجح سعدي في صنف +85 كغ, ب130 كغ في النتر و 160 كغ في الخطف مانحا الجزائر  الميداليات الذهبية الثلاث الوحيدة في هذا التخصص.

و حصد بدوره المغربي بدر الدين الزوهاري ميداليتين فضيتين ب 102 كغ في النتر  و ميدالية برونزية في الخطف (122 كغ) بينما تحصل الليبي محمود ارويصات فضية في  الخطف (123 كغ) و برونزيتين في النتر (93 كغ).

و صرح البطل الافريقي لواج قائلا "انا جد سعيد. لقد كانت المسابقة سهلة نوعا  ما بالنسبة لي حيث اتبعت نصائح مدربي عز الدين بسباس و مساعده فؤاد بوزنادة".

و عبر المدرب الوطني عز الدين بسباس عن فرحته واصفا فريد سعدي "بالبطل  الخارق".

و اضاف قائلا "لديكم هنا نجم صاعد في رفع الأثقال يجب المحافظة عليه و التكفل  به حتى يذهب بعيدا في مشواره".

و في نفس اليوم, فاز الجزائري أحمد شخشوخ بميداليتين فضيتين و برونزية واحدة  في صنف 69 كغ حيث عادت الميداليات الذهبية لهذا الصنف إلى النيجيري أديبابو  اوباديجي (112 كغ) في النتر و (138 كغ) في الخطف.

و فاز الموريسي ديناش جيفين باندو بالفضة في النتر (107 كغ) و الليبي محمد  عقيل بالبرونز في الخطف (105 كغ).

و انهت الجزائر المسابقة في المرتبة الثالثة في تخصص رفع الأثقال بفضل  الميداليات الثلاث التي  حصدها فريد سعدي من بين 18 ميدالية أخرى (3 ذهبيات, 9  فضيات و 6 برونزيات).

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الألعاب الافريقية للشباب 2018/ رفع الأثقال: الجزائري فريد سعدي يحصد ثلاث ذهبيات
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تموز/يوليو 2018 08:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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