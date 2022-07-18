الألعاب الافريقية للشباب-2018 (كرة الريشة/حسب الفرق): فتيات الجزائر تتوجن باللقب

الجزائر- توج المنتخب الجزائري لكرة الريشة (بادمينتون) للإناث, باللقب القاري, بعد فوزه, مساء يوم السبت بقاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء, في نهائي الالعاب الافريقية للشباب 2018 الجارية بالجزائر على حساب نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي اللقاء الاول فازت هالة بوكساني على جانا أشرف عز الدين ب(17-21, 21-16, 21-13), لتتغلب بعدها ليندة مازري في اللقاء الثاني على نور أحمد يسري ب(21-14, 21-16), لترسم أوشفون ملاك فوز الجزائر إثر إطاحتها باللاعبة المصرية الثالثة, ملاك باسم صبحي, بواقع (24-26, 21-08, 21-10).

وكانت الجزائر قد فازت في نصف النهائي على نيجيريا بثلاثة اشواط لواحد, أما مصر فقد تغلبت على جزر موريس بواقع ثلاثة أشواط دون رد.

وعقب التتويج, صرح الناخب الوطني, نويشي عمر ل"واج" "مبروك علينا هذه النتيجة, النهائي لم يكن سهلا بالرغم من الفوز بثلاثة اشواط دون مقابل, امام منتخب مصري قوي, وحتى نصف النهائي كان صعبا, لقد شرفنا الجزائر وكنت عند وعدي بانتزاع ميدالية ذهبية".

من جهته, أوضح المدرب المصري, محمد حسن, ل"واج" أن "خبرة اللاعبات الجزائريات هي من صنعت الفارق في هذا اللقاء مقارنة مع عناصرنا اللائي تصغرهن سنا بأقل من 15 عاما. النهائي كان صعبا في ظل قوة العناصر الجزائرية على غرار هالة بوكساني التي تأهلت الى اولمبياد الشباب بالارجنتين (اكتوبر-2018)".

أما عند الذكور, فقد توجت نيجيريا باللقب, إثر فوزها في النهائي, الذي حبس الأنفاس, أمام مصر بثلاثة أشواط لشوطين.

وفي اللقاء الفردي الاول عاد الفوز للمصري, محمد محمد كمال ب(21-14, 22-20) أمام عمر أحمد بالاراب, ليعدل الكفة مواطنه بانكولي باباتوندي المتغلب في اللقاء الفردي الثاني على محمود منتصر بواقع (21-09, 21-19).

وفي المباراة الفردية الثالثة فاز النايجيري إيغوبونيي دانييل على محمد توسون ب(21-08, 21-12).

اما في مقابلات الزوجي, تمكن المصريون من العودة من بعيد وتعديل النتيجة بشوطين لكليهما, بفضل الثنائي محمد محمد كمال ومحمود منتصر, الفائزين على بانكولي باباتوندي إيغوبونيي دانييل بواقع (17-21, 21-18, 20-22).

غير أن المواجهة الحاسمة ابتسمت للنايجيريين بفضل الثنائي شمس الدين خليل وعمر أحمد بالاراب اللذين أطاحا بمحمد توسون وعمر ياسر حافظ بنتيجة (21-08, 21-13).

وصرح ل"واج" مدرب نيجيريا سليمان تاج الدين أن "النهائي لم يكن سهلا تماما أمام منتخب مصري عنيد, لقد التقينا به في التصفيات وهزمناه بخماسية نظيفة, غير أن في النهائي تغيرت الأمور ورمى بكل ثقله من أجل انتزاع اللقب الذي كان من نصيبنا في آخر المطاف".

وكانت نيجيريا قد تجاوزت عقبة جزر موريس في نصف نهائي الذكور ب(3-0), أما مصر فقد هزمت الجزائر, التي اكتفت بالبرونزية, في المربع الذهبي أيضا بواقع (3-2).

ويخلد المشاركون يوم غد الاحد الى الراحة, على ان يعودوا الى "ضرب" الريشة مجددا يوم الاثنين بإجراء منافسات الفردي.

وتشارك الجزائر ب15 لاعبا (6 إناث - 9 ذكور) بقيادة المدربين: فاتح بطاهر, محمد ايدير محلوس ونويشي عمر, تحت إشراف الخبير الاسباني أنتونيو مولينا أورتيغا.