الألعاب الإفريقية للشباب2018 - تايكواندو: مصر, تونس والمغرب يدعمون رصيدهم من الميداليات في اليوم الثالث والاخير

الجزائر- فاز مصارعو المغرب, مصر وتونس للتاكيواندو - أواسط, بألقاب ثلاثة أوزان, جرى التنافس عليها مساء يوم السبت ( اليوم الثالث والأخير ) بقاعة الابيار ( الجزائر العاصمة ) في اطار الالعاب الافريقية للشباب- 2018 التي تحتضنها الجزائر.

وعرفت مسابقات اليوم الثالث والاخير, تتويج باللقب كل من , المغرب في فئة أقل من 44 كلغ- إناث, مصر في فئة اكثر من 73 كلغ- ذكور وتونس ( اقل من 48 كلغ- ذكور), فيما نالت الجزائر الميدالية البرونزية الثانية بفضل, عمار إحجاجن (اكثر من 73 كلغ).

وتميز المستوى الفني لليوم الاخير بمنازلات قوية , حيث بذل مصارعو البلدان الافريقية المعروفة في رياضة التايكواندو مثل تونس , المغرب ومصر مجهودات بدنية معتبرة , رغبة منهم في احراز اللقب وبالتالي التواجد في المراكز الاولى لمنصة التتويج .

وبالفعل عاد الفوز في الاخير - حسب الترتيب العام - للمنتخب المغربي الذي توج , بطلا لهذه الطبعة, برصيد ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات, بفارق ميدالية فضية واحدة على نظيره المصري الذي احتل المركز الثاني, بثلاث ذهبيات وفضية واحدة وثلاث برونزيات, متبوعة بالمنتخب التونسي بذهبيتين , فضيتين وبرونزية ثم اثيوبيا بذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية, فيما احتل ممثلو الجزائر المرتبة التاسعة ببرونزيتين إثنيتن.

واجمع التقنيون المتتبعون للمنازلات منذ بدايتها ان عددا من منتخبات البلدان الافريقية, حققت تطورا ملحوظا في رياضة التايكواندو , مثل اثيوبيا , كوت ديفوار نيجيريا و التشاد, والصومال, ناهيك عن دول شمال افريقيا كتونس , مصر والمغرب الرائدة في هذا الاختصاص القتالي الاولمبي.

وشارك في موعد الجزائر أبطال عالم واولمبيون من تونس ومصر, قدموا الاضافة الفنية المرجوة للمنازلات وسمحوا لنظرائهم من البلدان الافريقية الاخرى بالاحتكاك بهم والنهل من خبرتهم , وبالنسبة للجزائر فان المنافسات تكتسي اهمية كبيرة لمصارعي منتخب الاواسط الذي لم يمض على انشائه الا شهرين , حسب ماصرح به ل"واج" مدير المنتخبات الوطنية السابق , سمير معيانة .

واكد معاينة قائلا : " الدورة سمحت لاطارات الاتحادية الجزائرية للتايكواندو باكتساب خبرة في التنظيم بصفة عامة, كما استفادت الهيئة الفديرالية بمناسبة الالعاب الافريقية الحالية بعتاد مهم خاص بالرياضيين (

واقي الجدع والخودات واجهزة الكترونية- فيديوهات ) وهو امر ايجابي يساعد هذه الفئة على التحضير والتدرب عليها والتأقلم معها."

واشار الى ان المصارعين الجزائريين لا يعرفون تسجيل النقاط بالضربات على واقي الجدع الالكتروني ولم يتأقلموا بعد مع العتاد الجديد وهذا بعد غياب لعدة سنوات عن المنافسات , جراء الإنسداد وسوء التسيير الذي عرفته الاتحادية" وسجلنا بالتالي - كما اضاف- "تأخرا كبيرا في ارجاع هيبة ومجد التايكواندو على الساحة الوطنية والدولية الذي نسعى لتحقيقه حاليا مع انتخاب المكتب الفديرالي الجديد."

النتائج الفنية لليوم الثالث والاخير :

فئة اقل من 48 كلغ - ذكور :

1- خليل جندوبي ( تونس)

2- مصطفى سار ( السينغال)

3- نافعة الميعدة ( المغرب)

3-دريسا كوليبالي ( مالي)

اكثر من 73 كلغ - ذكور:

1- عبد الرحمان السيد ( مصر)

2- سو شيخ عمار فار ( كوت ديفوار)

3- عمار إحجاجن ( الجزائر)

3- سان ابكار موستاب ( التشاد)

اقل من 44 كلغ: إناث

1- كوثر مويسلات ( المغرب)

2- تايي يابسيرة دريج ( اثيوبيا)

3- زانغ نزيم مريسكا فالون ( الغابون)

3- جمعة شاهد ( مصر)

الترتيب حسب الفرق:

1- المغرب

2- مصر

3- تونس

4- اثيوبيا .