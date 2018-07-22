الألعاب الافريقية للشباب/تنس الطاولة: الجزائري عبد الباسط شايشي يحرز الميدالية البرونزية

الجزائر - أحرز الجزائري عبد الباسط شايشي الميدالية البرونزية في المنافسة الفردية لتنس الطاولة ضمن فعاليات الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018 الجارية بالجزائر.

وفاز شايشي بقاعة الشراقة على حساب اللاعب الغابوني أندي برينغو في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 (11-9, 9-11, 9-11, 11-6, 11-5).

وكان الجزائري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام المصري عبد العزيز يوسف (المصنف 1 افريقيا) بنتيجة 4 أشواط مقابل 0 (11-2, 11-1, 11-3, 11-6).

وعبر المدرب الوطني بن ميرة غواسمي عن ''سعادته'' بالميدالية البرونزية, مؤكدا في ذات السياق أن القرعة لم ترحم اللاعب الجزائري.

وصرح ل ''واج'': ''شايشي قدم مردودا طيبا منذ انطلاق المنافسة حيث تمكن من تحقيق الهدف المسطر وهو الوصول إلى احدى المراتب الثلاث الأولى. كان بإمكانه خوض النهائي ولكن لسوء الحظ واجه المنافس المصري في الدور نصف النهائي''.

وعادت الميدالية الذهبية إلى المصري عبد العزيز الذي فاز في النهائي على حساب اللاعب التونسي بن عطية يوسف.

لدى السيدات, اكتفت الجزائرية لبنة جدجيك (المصنف رقم 2 افريقيا) بالمرتبة الخامسة بعد اقصاءها في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الموريسية ليلوتي جاليم نانديشواري بواقع 4 أشواط مقابل 2 (11-7, 11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 11-9).

وفي اللقاء الترتيبي, فازت الجزائرية على اللاعبة المالغاشية غيتي ماكونين بنتيجة 3 أشواط مقابل 0 قبل أن تفوز من جديد على اللاعبة الافوارية أنيوفي هونغي بنفس النتيجة.

وعادت الميدالية الذهبية في الفردي سيدات, إلى اللاعبة المصرية مروة الحدابي التي فازت على التونسية منال بكلوتي.

ويعتبر المدرب الوطني للسيدات مقران بوكرمان أن النتيجة ايجابية رغم خسارة لاعبته في الدور ربع النهائي.

وقال بوكرمان: ''هدفنا المسطر كان الوصول إلى احدى المراتب الثلاث الأولى.

لبنة دخلت المنافسة بقوة قبل أن تنهزم في الدور ربع النهائي''.

وشارك في المنافسات الفردية 46 لاعبا من بينهم 22 سيدة من أصل 24 دولة.

وبرمجت منافسات حسب الفرق يوم الاثنين بقاعة الشراقة.