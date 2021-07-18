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الألعاب الإفريقية للشباب-2018: "الجيدو الجزائري يستهدف أولمبياد-2024"

  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر- يمثل المصارعون الجزائريون الشبان الذين سيطروا على منافسات الجيدو في الألعاب الإفريقية-2018 للشباب بالجزائر، بعد حصولهم على 8 ميداليات (4 ذهبيات و فضية واحدة و 3 برونزيات)، "مستقبل الجيدو الجزائري حيث سيكون هدفهم الأول أولمبياد-2024"، حسب ما أكده المدير الفني الوطني سليم بوطبشة.

و صرح بوطبشة --لواج-- قائلا: "يبقى هدفنا الأساسي مع هذا الجيل الشاب الذي يؤكد في كل منافسة مستواه الحقيقي أمام أحسن مصارعي القارة، تكوين منتخب وطني قوي لألعاب-2024 بباريس".

وكان المصارعون الجزائريون قد سيطروا يوم الخميس على المنافسات الفردية للألعاب بحصدهم ل 7 ميداليات (3ذ - 1 ف - 3 ب) حيث عادت الميداليات الذهبية لكل من نهال بوشكيف (- 52 كلغ) و دريس مسعود رضوان (-66 كلغ) و عبد الله رموش (- 100 كلغ). كما تألق المنتخب الجزائري في المنافسة حسب الفرق بتغلبه يوم أمس الجمعة على منتخب نيجيريا (6-2).

ويضيف المدير الفني قائلا: "هذه الحصيلة إيجابية حيث حقق المصارعون الهدف المسطر و حسنوا حصيلة الميداليات المسجلة في دورة-2014 بغابورون (بوتسوانا) وهي 4 ميداليات (3 ذ - 1 ف)، خاصة و أن دورة الجزائر كانت عالية المستوى بحضور أحسن المصارعين الأفارقة في هذا الصنف العمري".

من جهته، اعتبر المدرب الوطني، مراد موقاح بأن الجيل الجديد للمصارعين "يستحق اهتماما أكثر من مسؤولي الرياضة الوطنية"، حيث قال: "كانت الجزائر دائما خزانا ثريا للمواهب الشابة. الآن، على مسؤولي الرياضة الوطنية التكفل بهذا الجيل الشاب و الواعد".

وأخبر المدرب الوطني أن ثلاثة مصارعين جزائريين ضمنوا مشاركتهم في أولمبياد الشباب-2018 ببيونيس أيريس، فيما لا زالت مصارعتان أخريان في سباق التأهل للموعد الأرجنتيني.

و يقول موقاح ما يلي: "يتطلب الفوز بميدالية أولمبية إمكانيات إضافية للتحضير و تعهدا صارما من السلطات المعنية للتكفل بهؤلاء الشبان".

وسيتم الكشف عن القائمة النهائية للمشاركين في الألعاب الأولمبية للشباب-2018 نهاية الشهر الجاري، حيث حدد الاتحاد الدولي للجيدو حصصا خاصة بكل قارة، حسب التصنيف العالمي للمصارعين المعنيين بالمنافسة.

و عرفت المنافسات الفردية للجيدو، مشاركة 74 مصارعا من بينهم 35 مصارعة ينتمون ل 28 بلدا.

الألعاب الإفريقية للشباب-2018: "الجيدو الجزائري يستهدف أولمبياد-2024"
  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 16:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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