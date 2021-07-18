Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمباز/ الألعاب الإفريقية للشباب ( اليوم الثالث): 10 ميداليات ، اثنتان منها ذهبية للجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 15:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
جمباز/ الألعاب الإفريقية للشباب ( اليوم الثالث): 10 ميداليات ، اثنتان منها ذهبية للجزائر Facebook: Fédération algérienne de gymnastique JAJ

الجزائر- حصد المنتخب الجزائري للجمباز ( فني وأيروبيكس)  10 ميداليات جديدة ( ذهبيتان، 3 فضيات و5 برونزيات)، خلال اليوم الثالث للمسابقات، التي جرت اليوم السبت بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف. في إطار الألعاب الإفريقية للشباب-2018 التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 28 يوليو.

و أنهى ممثلو  الجزائر المنافسة، برصيد 20 ميدالية ، منها 13 في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات ، 3 فضيات و 7 برونزيات) وسبعة في الايروبيكس ( ذهبيتان، 4 فضيات وبرونزية واحدة )، فيما كانت السيطرة لمصر ، ب28 ميدالية ( 10 ذهبيات، 11 فضية و 7 برونزيات.)

وفي اليوم الثالث، نال المنتخب الجزائري ( ذكور وإناث) للجمباز الفني ، ست ميداليات ( ذهبية ، فضية و4 برونزيات)، وهي المسابقة التي هيمن عليها المصريون ،الذين جمعوا 16 ميدالية ( 7 ذهبيات، 5 فضيات و4 برونزيات).

والميدالية الذهبية الجزائرية في الجمباز الفني ( العمود) من انجاز ، صوفيا ناير ، عقب فوزها على المصريتين ، ابو الحسن جانا وسلمى مليج .

وصرحت صوفيا ناير ل"واج": " لم أكن انتظر تتويجي بالذهب ، أمام منافستين مصريتين . لا استطيع وصف فرحتي وانا احقق هذا الانجاز في بلدي الجزائر . كنت محضرة جيدا من الناحية الذهنية ،كي أتجنب أي عثرة في اللحظات الأخيرة. كان صعبا علي ان أتجاوز مشاعر الارتباك والقلق خلال المنافسة  . أهدي هذه الميدالية إلى والدي والمدربين ."

وحصلت الجمبازية ، جبار حميدة على الميدالية الفضية في العمودين المتوازيين ، بينما نال الميداليات البرونزية  الأربعة ، كل من : بلال بلاوي (عمودان المتوازيان)، عيسة عبد النور ( العمود  الثابت )، ناير صوفيا ( الحركات الأرضية)، رازية جعفور  (أعمدة غير متناسقين).

وفي مسابقات الأيروبيكس ذكور واناث ( فردي ، ثنائي، ثلاثي ومختلط)، نال الجزائريون أربع ميداليات ( ذهبية، فضيتين وبرونزية) ، خلف المصريين بخمس ميداليات ( ذهبيتان، فضية وبرونزيتين).

وافتك الجمبازي الجزائري ،سيد احمد تكارلي ، الميدالية  الذهبية في اختصاص فردي،  فيما حصل كل من سماح ملوكة وسيد احمد تكارلي ( ثنائي مختلط) وياسمين اسعاد، منال منديل و ملوكة  سماح ( ثلاثي إناث)  على ميداليتين فضيتين . وعادت البرونزية لسماح ملوكة ( سولو -إناث).

كلـمات مفتـاحيــة :
جمباز/ الألعاب الإفريقية للشباب ( اليوم الثالث): 10 ميداليات ، اثنتان منها ذهبية للجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 15:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.21

جمباز/ الألعاب الإفريقية للشباب ( اليوم الثالث): 10 ميداليات ، اثنتان منها ذهبية للجزائر

18.07.21

فعالية طاقوية: عدد قليل من المخابر لضمان مراقبة المنتجات

18.07.21

الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي الاثنين القادم بالجزائر

18.07.21

بكالوريا 2018: أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح تفوق 99 بالمائة

18.07.21

صدور مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها

18.07.21

دعوة الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها التاريخية لحماية الشعب الفلسطيني من الهمجية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.17

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

18.07.17

مهرجان "لنحتفل جزائريا" بوهران : المطربان بارودي بخدة والشاب رضوان يمتعان الجمهور

18.07.18

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي…

18.07.18

55,88 بالمائة نسبة النجاح في بكالوريا 2018

18.07.19

بكالوريا 2018: التسجيلات الجامعية تنطلق الخميس المقبل

18.07.18

ظروف استقبال المسافرين تعرف "تحسنا ملحوظا"