جمباز/ الألعاب الإفريقية للشباب ( اليوم الثالث): 10 ميداليات ، اثنتان منها ذهبية للجزائر

الجزائر- حصد المنتخب الجزائري للجمباز ( فني وأيروبيكس) 10 ميداليات جديدة ( ذهبيتان، 3 فضيات و5 برونزيات)، خلال اليوم الثالث للمسابقات، التي جرت اليوم السبت بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف. في إطار الألعاب الإفريقية للشباب-2018 التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 28 يوليو.

و أنهى ممثلو الجزائر المنافسة، برصيد 20 ميدالية ، منها 13 في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات ، 3 فضيات و 7 برونزيات) وسبعة في الايروبيكس ( ذهبيتان، 4 فضيات وبرونزية واحدة )، فيما كانت السيطرة لمصر ، ب28 ميدالية ( 10 ذهبيات، 11 فضية و 7 برونزيات.)

وفي اليوم الثالث، نال المنتخب الجزائري ( ذكور وإناث) للجمباز الفني ، ست ميداليات ( ذهبية ، فضية و4 برونزيات)، وهي المسابقة التي هيمن عليها المصريون ،الذين جمعوا 16 ميدالية ( 7 ذهبيات، 5 فضيات و4 برونزيات).

والميدالية الذهبية الجزائرية في الجمباز الفني ( العمود) من انجاز ، صوفيا ناير ، عقب فوزها على المصريتين ، ابو الحسن جانا وسلمى مليج .

وصرحت صوفيا ناير ل"واج": " لم أكن انتظر تتويجي بالذهب ، أمام منافستين مصريتين . لا استطيع وصف فرحتي وانا احقق هذا الانجاز في بلدي الجزائر . كنت محضرة جيدا من الناحية الذهنية ،كي أتجنب أي عثرة في اللحظات الأخيرة. كان صعبا علي ان أتجاوز مشاعر الارتباك والقلق خلال المنافسة . أهدي هذه الميدالية إلى والدي والمدربين ."

وحصلت الجمبازية ، جبار حميدة على الميدالية الفضية في العمودين المتوازيين ، بينما نال الميداليات البرونزية الأربعة ، كل من : بلال بلاوي (عمودان المتوازيان)، عيسة عبد النور ( العمود الثابت )، ناير صوفيا ( الحركات الأرضية)، رازية جعفور (أعمدة غير متناسقين).

وفي مسابقات الأيروبيكس ذكور واناث ( فردي ، ثنائي، ثلاثي ومختلط)، نال الجزائريون أربع ميداليات ( ذهبية، فضيتين وبرونزية) ، خلف المصريين بخمس ميداليات ( ذهبيتان، فضية وبرونزيتين).

وافتك الجمبازي الجزائري ،سيد احمد تكارلي ، الميدالية الذهبية في اختصاص فردي، فيما حصل كل من سماح ملوكة وسيد احمد تكارلي ( ثنائي مختلط) وياسمين اسعاد، منال منديل و ملوكة سماح ( ثلاثي إناث) على ميداليتين فضيتين . وعادت البرونزية لسماح ملوكة ( سولو -إناث).