الألعاب الإفريقية للشباب 2018: الجزائر تحصد 12 ميدالية من بينها 3 ذهبيات في مسابقات اليوم الثالث  

الجزائر - حصدت الجزائر مجموع 12 ميدالية من بينها ثلاث ذهبيات، اليوم الجمعة، خلال مختلف منافسات اليوم الثالث للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر (18-28 يوليو).

البداية كانت مع تتويج المنتخب الجزائري المختلط للجيدو باللقب حسب الفرق، بعد فوزه على نظيره النايجيري بنتيجة (6-2) في المنازلة النهائية التي احتضنتها قاعة حرشة حسان (الجزائر).

وبفضل هذا الفوز، يختم المصارعون الجزائريون مشاركتهم في ألعاب الجزائر في المركز الأول للترتيب العام حسب الفرق ب 8 ميداليات (4 ذهبية - فضية واحدة و 3 برونزيات).

وفي الجمباز، تحصل المنتخب الجزائري للجمباز (الفني والإيقاعي) على سبع ميداليات (2 ذهب، 2 فضة و 3 برونز)، بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر).

وجاءت الذهبية الأولى في منافسة الجمباز الإيقاعي حسب الفرق، بفضل الرباعي ياسمين يسعد، منال منديل، سماح ملوكة وسيد احمد تاراكلي، متفوقين على المصريين (الفضية) والفريق البينيني (البرونزية).

وفي منافسات الفردي في الجمباز الفني (3 أعمدة للذكور و 2 للإناث)، افتك الفريق الوطني ست ميداليات (1 ذهبية من نصيب سهام حميدي، 2 فضية و 3 برونزية)، وراء المصريين الذين سيطروا على المسابقة بحصدهم 8 ميداليات (4 ذهبية، 2 فضية و 2 برونزية).

وأضاف المنتخب الجزائري لرفع الأثقال ثلاث ميداليات برونزية لحصيلته، بفضل الرباعة نهاد بلونيس (53 كلغ)، بالقاعة المتعددة الرياضات برج الكيفان ، وتمكنت بلونيس (15 سنة)، وهي أصغر رياضية من الخمسة المشاركين من رفع 57 كلغ في حركة الخطف، حيث فشلت بفارق كيلوغرام واحد من نيل الفضية، و 72 كلغ في حركة النثر، لتحمل مجموع 129 كلغ.

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وفي الدراجات، افتكت الفتيات الجزائريات ميدالية برونزية في سباق "ضد الساعة" حسب الفرق، والذي جرى بين بلديتي الرويبة والرغاية (الجزائر العاصمة)، وقد توجت الإثيوببات بهذا السباق. وللإشارة فإن السباق جرى في ظروف تنظيمية سيئة للغاية، حيث أعلنت لجنة الحكام عن النتائج النهائية في أربع مرات مختلفة، قبل أن يعطي الحكام القائمة النهائية.

وفي التايكدواندو، كانت الخيبة كبيرة عقب إقصاء نسرين صواليلي (-55 كلغ) وأشواق بودراع (-63)، مبكرا من الدور ربع النهائي، في حين فشل عبد الله عداد (-63) في تجاوز عقبة الدور الأول.

وفي الكرة الطائرة، تفوق الفريق الوطني للإناث على نظيره البوتسواني (3-0) بالقاعة المتعددة الرياضات بعين طاية، بينما خسر الذكور أمام المنتخب المصري (0-3)، في لقاء احتضنته القاعة البلدية للرويبة.

وأخيرا في الريغبي، عجز المنتخب الجزائري للريغبي على بلوغ الدور نصف النهائي، عقب خسارته ضد بوركينا فاسو (10-17) (بالتأكيد 10-17)، في ختام منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى (الدور الأول) من دورة الريغبي بسبعة لاعبين، في إطار الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).