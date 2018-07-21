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الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (الجمباز): سبع ميداليات من بينها ذهبيتان للجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الجزائر - تحصل المنتخب الجزائري للجمباز (الفني  والإيقاعي) سبع ميداليات (2 ذهب، 2 فضة و 3 برونز)، يوم الجمعة بالقاعة  البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر)، في إطار الدورة الثالثة  للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).

وكانت الذهبية الأولى في منافسة الجمباز الإيقاعي حسب الفرق، بفضل الرباعي  ياسمين يسعد، منال منديل، سماح ملوكة وسيد احمد تاراكلي، متفوقين على المصريين  (الفضية) والفريق البينيني (البرونزية).

وفي منافسات الفردي في الجمباز الفني (3 أعمدة للذكور و 2 للإناث)، افتك  الفريق الوطني ست ميداليات (1 ذهبية، 2 فضية و 3 برونزية)، وراء المصريين  الذين سيطروا على المسابقة بحصدهم 8 ميداليات (4 ذهبية، 2 فضية و 2 برونزية).

وصرحت المتوجة بالذهب سهام حميدي (القفز) لـ "وأج" : "أهدي هذه الميدالية  لوالدي ومدربي عبد القادر بريكسي، الذين ضحوا من أجلي في السنتين الأخيرتين.

تحضيرات لهذا الموعد القاري الهام لم تكون في المستوى المطلوب بإجراء تربص  واحد بتلمسان. أتمنى مواصلة التألق في الأصناف الكبرى".

وأحرز "الخضر" فضيتين بفضل ليليا مناصرية (القفز) وعبد النور عيسى (حلق  الحصان)، بينما تحصل على الميداليات البرونزية كل من بلال بلاوي، جابر احميدة  في الحلقات و رازيا جفور في الأعمدة المتوازية.

وخلال الجولة الأولى المخصصة للمسابقة حسب الفرق للجمباز الفني التي لعبت أمس  الخميس، حصدت الجزائر فضيتين (ذكور وإناث)، خلف المصريين المتألقين في  المنافسة.

ويبلغ مجموع الميداليات لدى الجزائريات في الجمباز الفني والإيقاعي إلى 9 (2  ذهبية، 4 فضيات و 3 برونزية)، في انتظار إجراء الجولة الثالثة والأخيرة يوم  السبت، وستكون مخصصة للمسابقات الفردية للجمباز الإيقاعي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (الجمباز): سبع ميداليات من بينها ذهبيتان للجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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