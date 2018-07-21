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الألعاب الإفريقية للشباب- ريغبي : المنتخب الجزائري يفشل في التأهل إلى المربع الذهبي

  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر -  فشل المنتخب الجزائري للريغبي، في التأهل إلى  الدور نصف النهائي، عقب خسارته ضد بوركينا فاسو (10-17)، وذلك رغم فوزه  في  لقاءه الاول على تونس (17-12)، اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي، في ختام  منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى (الدور الأول) من دورة الريغبي بسبعة  لاعبين، في إطار الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).

وكان "الخضر" أمام حتمية الانتصار في مباراتي الجولة الثانية من أجل ضمان  بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، والبداية كانت بفوز على منتخب تونس (17-12)  الشوط الأول (12-0). قبل أن ينهزم أشبال الناخب الوطني عصمان ماني أمام  بوركينافاسو (10-19)، الشوط الأول (5-7).

وفي مقابلات الجولة الأولى التى جرت امس الخميس، فاز الفريق الوطني الجزائري  على السنغال (21-19) وانهزم أمام جنوب إفريقيا (5-31)، أمس الخميس.

وسيلعب المنتخب الجزائري يوم غد السبت المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز  الخامس ضد المغرب بداية من الساعة 00ر09 صباحا.

وتأهلت جنوب إفريقيا وبوركينافاسو إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة  الأولى.

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الألعاب الإفريقية للشباب- ريغبي : المنتخب الجزائري يفشل في التأهل إلى المربع الذهبي
  أدرج يـوم : السبت, 21 تموز/يوليو 2018 08:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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