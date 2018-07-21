الألعاب الإفريقية للشباب- ريغبي : المنتخب الجزائري يفشل في التأهل إلى المربع الذهبي

وكان "الخضر" أمام حتمية الانتصار في مباراتي الجولة الثانية من أجل ضمان بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي، والبداية كانت بفوز على منتخب تونس (17-12) الشوط الأول (12-0). قبل أن ينهزم أشبال الناخب الوطني عصمان ماني أمام بوركينافاسو (10-19)، الشوط الأول (5-7).
وفي مقابلات الجولة الأولى التى جرت امس الخميس، فاز الفريق الوطني الجزائري على السنغال (21-19) وانهزم أمام جنوب إفريقيا (5-31)، أمس الخميس.
وسيلعب المنتخب الجزائري يوم غد السبت المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الخامس ضد المغرب بداية من الساعة 00ر09 صباحا.
وتأهلت جنوب إفريقيا وبوركينافاسو إلى الدور نصف النهائي عن المجموعة الأولى.