الألعاب الإفريقية للشباب-2018 (حسب الفرق): تتويج المنتخب الجزائري باللقب على حساب نيجيريا (6-2)

الجزائر - توج المنتخب الجزائري المختلط للجيدو باللقب حسب الفرق للألعاب الإفريقية للشباب-2018 الجارية بالجزائر بعد فوزه على نظيره النايجيري (بنتيجة (6-2) في المنازلة النهائية التي احتضنتها عشية يوم الجمعة قاعة حرشة حسان (الجزائر).

بفضل هذا الفوز، يختم المصارعون الجزائريون مشاركتهم في ألعاب الجزائر في المركز الأول للترتيب العام حسب الفرق ب 8 ميداليات (4 ذهبية - فضية واحدة و 3 برونزيات).

ففي نهائي المنافسة حسب الفرق للمختلط المشكل من 8 مصارعين (4 ذكورا و4 إناثا) التي جمعت المنتخبات المشاركة، تغلب المنتخب الجزائري المتكون من رحمة غليمى ( -44 كلغ)، نهال بوشكيف (- 52 كلغ)، صبرينا العربي (-63 كلغ) و نبيلة بن بلقاسم --78 كلغ) لدى الفتيات، و عبد اللطيف بوبترة (- 55 كلغ) و مسعود رضوان دريس (- 66 كلغ) ، احمد رباحي (- 81 كلغ) و عبد الله رموش (- 100 كلغ) لدى الذكور، تغلب على منتخب نيجيريا رغم بداية صعبة تميزت بهزيمتين أعطتا التقدم لنيجيريا (2-1).

بعدها، نجح كل من بوبترة و دريس و العربي و رباحي و بن بلقاسم و رموش من قلب الطاولة و الفوز كلهم بحركة "إيبون" مهدين للجزائر الميدالية الذهبية الرابعة في الجيدو.

وصرح المدرب الوطني لرياضة الجيدو مراد موكاح،-- لواج--، قائلا:" إنه الفوز الأكثر أهمية، كونه جاء في منافسة حسب الفرق. لقد بقي مصارعونا متضامنين و مركزين، رغم تأخرهم في النتيجة في بداية اللقاء. تحية كبيرة لهذه التشكيلة الشابة التي مثلت الجيدو الجزائري، أحسن تمثيل".

وعادت الميدالية البرنزية لمنافسة حسب الفرق لمنتخب بوروندي الذي فاز بالنقاط على منتخب التونسي (40-32) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل (4-4).

وسيطر المصارعون الجزائريون على المنافسات الفردية للألعاب الإفريقية-2018 للشباب بحصولهم على 7 ميداليات (3 ذ - 1 ف- 3 ب).

وجاءت الميداليات الذهبية الجزائرية بواسطة نهال بوشكيف (- 52 كلغ) و دريس مسعود رضوان (-66 كلغ) و عبد الله رموش (- 100 كلغ).

فخلال النسخة السابقة للألعاب الإفريقية للشباب-2014، توج المنتخب الجزائري للجيدو ب 4 ميداليات (3 ذهبيات و 1 فضية).

وعرفت المنافسات الفردية للجيدو، مشاركة 74 مصارعا من بينهم 35 مصارعة ينتمون ل 28 بلدا.