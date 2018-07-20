الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب - رفع الأثقال /الجولة الثانية/: ثلاث برونزيات جديدة للجزائر

وتمكنت بلونيس (15 سنة), وهي أصغر رياضية من الخمسة المشاركين من رفع 57 كلغ في حركة الخطف, حيث فشلت بكيلوغرام واحد من نيل الفضية, و 72 كلغ في حركة النثر, لتحمل مجموع 129 كلغ.

وسيطرت المرشحة المصرية أمال توفيق, بواقع ثلاث ذهبيات في الخطف (68 كلغ), والنثر (77 كلغ), وفي مجموع الحركتين (145 كلغ). وعادت الميداليات الفضية الصنف للمغربية خديجة مسوك (58 كلغ, 74 كغ و 132 كلغ).

واعتبرت الجزائرية بلونيس أنها كانت تستطيع تحقيق نتائج أفضل وإحراز الفضية على الأقل "كنت متحمسة أكثر من اللازم, خاصة في مسابقة الخطف. كنت متأكدة من نيل الميدالية الفضية . حاولت تقديم كل ما لدي في حركتي الخطف والنثر, لنيل الفضية لكن دون جدوى", وهو ما صرحت به الرباعة الشابة لـ "واج".

من جانبه, بدى المدرب الوطني يوسف شكري, راضيا بالنتائج التي أحرزتها رباعته "بلونيس رياضية صغيرة ولم تحضر سوى بضعة أشهر. حاولنا تطبيق طريقة تكتيكية في تطور هذه الرياضية التي ضيعت الفضية بقليل. لقد حسنت من أوزانها".

وحصدت الجزائر خلال يومين من المنافسة, 9 ميداليات (4 فضيات, 5 برونزيات), وذلك بفضل نور الهدى صبري التي توجت بثلاث فضيات في صنف 48 كلغ, محمد رميلي 3 ميداليات من بينهم واحدة فضية في صنف 56 كلغ, نهاد بلونيس 3 برونزيات في صنف 53 كلغ.

وتمتلك الجزائر حظوظا وفيرة للتويج في آخر يوم من المنافسة المبرمجة غدا السبت, مع فريد سعدي في الوزن الثقيل.

ترتيب العام للميداليات في رفع الأثقال, عقب نهاية منافسات الجولة الثانية :

نيجيريا 8 ذهبيات, 5 فضيات و برونزية مصر 5 ذهبيات, 1 فضية موريس 3 ذهبيات تونس 2 ذهبية, 2 فضية المغرب 6 فضيات, 2 برونزية الجزائر 4 فضيات, 5 برونزية مدغشقر 3 برونزية

--. بوتسوانا 3 برونزية

ليبيا 2 برونزية .

الألعاب الافريقية للشباب 2018 / رفع الأثقال : النتائج الفنية لليوم الثاني

النتائج الفنية لليوم الاول في رياضة رفع الأثقال التي جرت يومي الخميس و الجمعة في القاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان (الجزائر):

إناث: 58 كلغ:

1 . إسلاميات أديبوكو (نيجيريا) - 1 ذهبية (79 كلغ/خطف) + 2 فضة (69 كلغ/نتر) و 175 كلغ (مجموع)

2 . شايمة رحموني (تونس) 2 ذ (97 كلغ/نتر) و 175 كلغ (مجموع) + 1 فضية (78 كلغ/خطف)

3 . ماقدلين موينقوا (بوتسوانا) 3 برونزيات (58 كلغ/خطف) و (65 كلغ/نتر) و (123/مجموع)

- 63 كلغ:

1 . آمال توفيق (مصر) - 3 ذهبية (68 كلغ/خطف) + (77 كلغ/نتر) و 145 كلغ (مجموع)

2 . خديجة مسوك (المغرب) 3 فضيات (58 كلغ/خطف) و 74 كلغ نتر) و 132 كلغ/مجموع

3 . هند بلونيس (الجزائر) 3 برونزيات (57 كلغ/خطف) و (72 كلغ/نتر) و (129/مجموع)

"44 كلغ"

- موروفات فلوران (نيجيريا) - 03 ذهبيات - 51 كلغ (نتر) 65 كلغ (خطف) و 116 كلغ مجموع

- مها فجر سلام (المغرب) - 03 فضيات - 44 كلغ (نتر) 60 كلغ (خطف) و 104 كلغ مجموع

- برتين رافاكينياينا (مدغشقر) -03 برونزيات- 40 كلغ (نتر) 50 كلغ (خطف) و 90 كلغ (مجموع

"48 كلغ"

- أقبا أيبلشكوو (نيجيريا) -03 ذهبيات - 61 كلغ (نتر) 74 كلغ (خطف) - 135 كلغ (مجموع)

- صابري نور الهدى (الجزائر) - 03 فضيات - 53 كلغ (نتر) 70 كلغ (خطف) و 123 كلغ (مجموع)

- يسرى بن عيسى (تونس)- 02 برونز - 52 كلغ (نتر) - 120 كلغ (مجموع)

- مريم صبيحي (المغرب) - 01 برونز - 69 كلغ (خطف)

- ذكور" (62 كلغ):

1 . أوني أحمد عبد الله (مصر) : 2 ذهب - 163 كلغ (نتر) و 243 كلغ (مجموع)

2 . إيديديونغ جوزاف اوموافيا (نيجيريا ) - 1 ذهبية - 112 كلغ (خطف) + 2 فضة 130 كلغ (نتر) و 242 كلغ (مجموع)

مجمد مولابي (المغرب) 1 برونز 95 كلغ (خطف)

- بن سيد صالح (ليبيا) 2 برونز 115 كلغ (نتر) و 209 كلغ (مجموع)

"56 كلغ"

- ماندانامو جاك دوريان (موريس) - 03 ذهبيات - 84 كلغ (نتر) 105 كلغ (خطف) و 185 كلغ (مجموع)

- أجايي جايمس أيش (نيجيريا) - 02 فضة - 83 كغ (خطف) و 186 كلغ (مجموع) + 01 برونزية - 103 كلغ (نتر)

- محمد رومايلي (الجزائر) - 01 فضية - 104 كلغ (نتر + 02 برونزيات -81 كلغ (حطف) و 185 كلغ (مجموع).