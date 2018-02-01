الألعاب الافريقية للشباب-2018/ كرة القدم (الجزائر -غينيا بيساو 2-1): بداية موفقة ل"الخضر" في انتظار التأكيد أمام الكامرون

الجزائر- انتزع المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 15 سنة فوزا صعبا أمام نظيره من غينيا بيساو بنتيجة (2-1) الشوط الأول (2-0) يوم الخميس بالملعب البلدي لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) لحساب اليوم الاول عن المجموعة الثانية, من دورة كرة القدم للطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018 بالجزائر.

وبهذا يكون أشبال الناخب الوطني حسين عبد العزيز قد تمكنوا من تحقيق بداية موفقة أمام منافس عنيد أبلى البلاء الحسن لا سيما خلال المرحلة الثانية.

ومرت بداية المقابلة بمرحلة جس النبض من كلا الطرفين, حيث ركن اللعب في الوسط مع سيطرة طفيفة لزملاء القائد زوراغي حسام.

ومع مرور الدقائق, بدأ الفريق الوطني يسيطر شيئا فشيئا على اللعب, لينال مراده في الدقيقة (28) عن طريق المهاجم قاسم محمد ريان الذي افتتح باب التهديف.

نفس اللاعب يتألق مرة أخرى, حيث اقتنص الكرة بطريقة رائعة ووقع الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة (39), لتنتهي المرحلة الاولى بتفوق "الخضر" بثنائية نظيفة.

ومع إعطاء صافرة انطلاق المرحلة الثانية, لم يلبث الغينيون سوى دقيقة واحدة, ليقلصوا الفارق عن طريق قلب الهجوم جالو تالا (د 46) إثر خطأ في المراقبة.

هذا الهدف, فتح "شهية" أبناء العاصمة بيساو, ليرموا بكل ثقلهم في الهجوم بنية التعديل, حيث هددوا في اكثر من مرة مرمى الحارس بسيس الذي تصدى لعدة كرات خطيرة, لتنتهي المواجهة بفوز صعب ل"الخضر" لكنه مهم جدا.

وتنتظر المنتخب الوطني مباراة "التأكيد", يوم الاثنين (23 يوليو) بنفس الملعب ضمن الجولة الثالثة, أمام "الأسود" الكامرونية, المعفية من هذه الجولة, وذلك ابتداء من (00ر18سا).

بالمقابل, يركن "الخضر" الى الراحة خلال الجولة الثانية المقررة يوم السبت والتي ستشهد ملاقاة غينيا بيساو بالكامرون بالملعب البلدي لبلدية سيدي موسى على (00ر18سا).

ولحساب المجموعة الاولى, فازت نيجيريا على المغرب بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جرى بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء (الجزائر).

من جهته, أكد الناخب الوطني, حسين عبد العزيز, أن "الفوز مهم جدا. لكن فيما يخص الاداء فقد دخلوا مرتبكين وأحسوا بالضغط, ثم سيرنا اللقاء لصالحنا. غير أن الارهاق وضغط المنافس أثرا علينا في نهاية المباراة. أما الخصم, فلدي شكوك فيما يتعلق بالسن الحقيقي لبعض اللاعبين الغينيين".

من جانبه, أوضح ماني أبوبكار, المدير الفني المساعد لغينيا بيساو, قائلا "توقعنا هذه الصعوبات أمام منتخب البلد المنظم, ولم ندخل جيدا في المقابلة كما أثر الهدفان علينا كثيرا. الجزائر لديها تقاليد في التكوين ونحن نشارك لأول

مرة في هذه الفئة. لاحظنا أننا ننتقص لعديد من الامور بغض النظر عن الامكانيات الفنية التي يتمتع بها لاعبونا. اللقاء أمام الكامرون سيكون أصعب وسنلعب لتحقيق الفوز".