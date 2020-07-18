Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الألعاب الافريقية للشباب-2018/حمل الأثقال: الجزائري محمد رميلي يتحصل على 3 ميداليات

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تحصل الجزائري محمد رميلي على ثلاث ميداليات (واحدة فضية وبرونزيتين) خلال منافسات رفع الاثقال التي انطلقت يوم الخميس بالقاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) في إطار الألعاب الافريقية للشباب في طبعتها الثالثة.

وتمكن رميلي الذي شارك في صنف ال56 كغ إلى جانب 7 متنافسين من رفع 104 كغ في الخطف وهو ما مكنه من الحصول على الميدالية الفضية علاوة على برونزيتين في النتر (81 كغ) وبمجموع 185 كغ.

بينما تحصل جاك دوريان من جزر الموريس على ثلاث ميداليات ذهبية في صنف ال84 كغ (الخطف) وال105 كغ (النتر) في حين نال النيجيري جيمس ايتشي على فضيتين في صنف ال83كغ (الخطف) وال186كغ (النتر).

وصرح الشاب رميلي لوأج بقوله "علاوة على ميدالياتي, فقد حققت ثلاثة أحمال جديدة ستشجعني على مواصلة مسيرتي الرياضية, فأنا لا زلت شابا بالمقارنة مع خصومي الأخرين وما زال أمامي هامش تطور هام".

 

 

 

الألعاب الافريقية للشباب 2018 / رفع الأثقال : النتائج الفنية لليوم الأول

 

اليكم النتائج الفنية لليوم الأول في رياضة رفع الأثقال التي جرت اليوم في القاعة متعددة الرياضات ببرج الكيفان (العاصمة) و التي حصدت الجزائر من خلالها 6 ميداليات (04 فضيات و برونزيتين 02).

 

إناث:   "44 كغ"

- موروفات فلوران (نيجيريا) - 03 ذهبيات - 51 كغ (نتر) 65 كغ (خطف)

- مها فجر سلام (المغرب)    - 03 فضيات - 44 كغ (نتر) 60 كغ (خطف)

- برتين رافاكينياينا (مدغشقر) -03 برونزيات- 40 كغ (نتر) 50 كغ (خطف)

 

"48 كغ"

- أقبا أيبلشكوو  (نيجيريا) -03 ذهبيات - 61 كغ (نتر) 74 كغ (خطف)

- صابري نور الهدى (الجزائر) - 03 فضيات - 53 كغ (نتر) 70 كغ (خطف)

- يسرى بن عيسى (تونس)- 02 برونزيات - 52 كغ (نتر)

- مريم صبيحي (المغرب) - 01 برونزية - 69 (خطف)

 

ذكور: "56 كغ"

- ماندانامو جاك دوريان (موريس) - 03 ذهبيات - 84 كغ (نتر) 105 (خطف)

- أجايي جايمس أيش (نيجيريا) - 02 فضيات - 83 كغ (نتر) + 01 برونزية - 103 كغ (خطف)

- محمد رومايلي (الجزائر) - 01 فضية - 104 كغ (خطف) + 02 برونزيات -81 كغ (نتر).

كلـمات مفتـاحيــة :
الألعاب الافريقية للشباب-2018/حمل الأثقال: الجزائري محمد رميلي يتحصل على 3 ميداليات
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.20

الرئيس عباس يؤكد أن القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية" بعد إقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي…

18.07.20

الألعاب الافريقية للشباب-2018/ كرة القدم (الجزائر -غينيا بيساو 2-1): بداية موفقة ل"الخضر"…

18.07.20

الألعاب الافريقية للشباب-2018/حمل الأثقال: الجزائري محمد رميلي يتحصل على 3 ميداليات

18.07.20

بإمكان جميع البلدان التي تواجه الارهاب أن تستلهم من التجربة الجزائرية (الاتحاد الأوروبي)

18.07.20

حرائق الغابات: تضرر اكثر من 460 هكتار منذ مطلع شهر يونيو (المديرية العامة للغابات)

18.07.20

الألعاب الإفريقية للشباب -تايكواندو: الجزائرية دلة ساسي تفتك برنونزية اليوم الأول من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.17

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

18.07.18

55,88 بالمائة نسبة النجاح في بكالوريا 2018

18.07.17

مهرجان "لنحتفل جزائريا" بوهران : المطربان بارودي بخدة والشاب رضوان يمتعان الجمهور

18.07.17

الواجهة البحرية للمركز التجاري "أرديس" تستقطب العائلات رغم انعدام شروط الاستقبال و الراحة

18.07.18

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي…

18.07.16

البوليساريو تدين بشدة القرار الغير قانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي