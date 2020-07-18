الألعاب الافريقية للشباب-2018/حمل الأثقال: الجزائري محمد رميلي يتحصل على 3 ميداليات

وتمكن رميلي الذي شارك في صنف ال56 كغ إلى جانب 7 متنافسين من رفع 104 كغ في الخطف وهو ما مكنه من الحصول على الميدالية الفضية علاوة على برونزيتين في النتر (81 كغ) وبمجموع 185 كغ.
بينما تحصل جاك دوريان من جزر الموريس على ثلاث ميداليات ذهبية في صنف ال84 كغ (الخطف) وال105 كغ (النتر) في حين نال النيجيري جيمس ايتشي على فضيتين في صنف ال83كغ (الخطف) وال186كغ (النتر).
وصرح الشاب رميلي لوأج بقوله "علاوة على ميدالياتي, فقد حققت ثلاثة أحمال جديدة ستشجعني على مواصلة مسيرتي الرياضية, فأنا لا زلت شابا بالمقارنة مع خصومي الأخرين وما زال أمامي هامش تطور هام".
الألعاب الافريقية للشباب 2018 / رفع الأثقال : النتائج الفنية لليوم الأول
اليكم النتائج الفنية لليوم الأول في رياضة رفع الأثقال التي جرت اليوم في القاعة متعددة الرياضات ببرج الكيفان (العاصمة) و التي حصدت الجزائر من خلالها 6 ميداليات (04 فضيات و برونزيتين 02).
إناث: "44 كغ"
- موروفات فلوران (نيجيريا) - 03 ذهبيات - 51 كغ (نتر) 65 كغ (خطف)
- مها فجر سلام (المغرب) - 03 فضيات - 44 كغ (نتر) 60 كغ (خطف)
- برتين رافاكينياينا (مدغشقر) -03 برونزيات- 40 كغ (نتر) 50 كغ (خطف)
"48 كغ"
- أقبا أيبلشكوو (نيجيريا) -03 ذهبيات - 61 كغ (نتر) 74 كغ (خطف)
- صابري نور الهدى (الجزائر) - 03 فضيات - 53 كغ (نتر) 70 كغ (خطف)
- يسرى بن عيسى (تونس)- 02 برونزيات - 52 كغ (نتر)
- مريم صبيحي (المغرب) - 01 برونزية - 69 (خطف)
ذكور: "56 كغ"
- ماندانامو جاك دوريان (موريس) - 03 ذهبيات - 84 كغ (نتر) 105 (خطف)
- أجايي جايمس أيش (نيجيريا) - 02 فضيات - 83 كغ (نتر) + 01 برونزية - 103 كغ (خطف)
- محمد رومايلي (الجزائر) - 01 فضية - 104 كغ (خطف) + 02 برونزيات -81 كغ (نتر).