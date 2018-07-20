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الألعاب الإفريقية للشباب -تايكواندو: الجزائرية دلة ساسي تفتك برنونزية اليوم الأول من المنافسات

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - نالت مصارعة التايكواندو, الجزائرية  دلة ساسي ( +63 كلغ)  ميدالية برونزية في اليوم الاول من منافسات (أواسط) الألعاب الافريقية للشباب -2018 التي جرت مساء يوم الخميس بقاعة الابيار (الجزائر العاصمة) فيما اقصي ثلاثة من زملائها في الدور الأول.

وانهزمت دلة ساسي , أمام المصرية حبيبة مورسي التي افتكت الميدالية الفضية , بينما عادت الذهبية للمغربية فاطمة الزهراء ابو فارس .

وشارك المنتخب الجزائري للتايكواندو باربعة مصارعين ( شابان وشابتان ) وهم : نبيلة حوشين ( -49 كلغ), دلة ساسي ( + 63 كلغ), واسيم تفاحي ( -55كلغ) و إسلام بن ساسي ( -73 كلغ).

وعن مردود ممثلي الجزائر , صرحت المدربة دلال وردة منصورية ل"واج" : " تحضيرات منتخب  الشباب جاءت متأخرة بسبب حالة الانسداد والمشاكل التي عرفتها الاتحادية الجزائرية  قبل انتخاب المكتب الفديرالي الجديد. لم يمض على نشأة هذه  المجموعة الا شهرين واجرينا تربصين اعدادين فقط قبل بدء هذا الموعد ."

من جهته اعتبر الامين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو  ان "القرعة  لم تخدم العناصر الوطنية وأوقعتهم مع مصارعين جيدين وبعض من ابطال العالم ( اشبال) من مصر وتونس , كما ان الترتيب العالمي الذي يتم بموجبه

احتساب  النقاط للرياضيين , حسب عدد المشاركات الدولية , لم يساعدهم كذلك في تجنب احسن منهم في هذه الرياضة  الاولمبية."

وتوزعت القاب ( ميداليات ذهبية) اليوم  الاول على , مصر , المغرب وتونس.

وتنشط مساء غد الجمعة نهائيات ثلاثة اوزان في : -63 كلغ, -55كلغ و -63 كلغ.

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الألعاب الإفريقية للشباب -تايكواندو: الجزائرية دلة ساسي تفتك برنونزية اليوم الأول من المنافسات
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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