الألعاب الإفريقية للشباب -تايكواندو: الجزائرية دلة ساسي تفتك برنونزية اليوم الأول من المنافسات

وانهزمت دلة ساسي , أمام المصرية حبيبة مورسي التي افتكت الميدالية الفضية , بينما عادت الذهبية للمغربية فاطمة الزهراء ابو فارس .
وشارك المنتخب الجزائري للتايكواندو باربعة مصارعين ( شابان وشابتان ) وهم : نبيلة حوشين ( -49 كلغ), دلة ساسي ( + 63 كلغ), واسيم تفاحي ( -55كلغ) و إسلام بن ساسي ( -73 كلغ).
وعن مردود ممثلي الجزائر , صرحت المدربة دلال وردة منصورية ل"واج" : " تحضيرات منتخب الشباب جاءت متأخرة بسبب حالة الانسداد والمشاكل التي عرفتها الاتحادية الجزائرية قبل انتخاب المكتب الفديرالي الجديد. لم يمض على نشأة هذه المجموعة الا شهرين واجرينا تربصين اعدادين فقط قبل بدء هذا الموعد ."
من جهته اعتبر الامين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو ان "القرعة لم تخدم العناصر الوطنية وأوقعتهم مع مصارعين جيدين وبعض من ابطال العالم ( اشبال) من مصر وتونس , كما ان الترتيب العالمي الذي يتم بموجبه
احتساب النقاط للرياضيين , حسب عدد المشاركات الدولية , لم يساعدهم كذلك في تجنب احسن منهم في هذه الرياضة الاولمبية."
وتوزعت القاب ( ميداليات ذهبية) اليوم الاول على , مصر , المغرب وتونس.
وتنشط مساء غد الجمعة نهائيات ثلاثة اوزان في : -63 كلغ, -55كلغ و -63 كلغ.