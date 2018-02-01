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الألعاب الافريقية للشباب -2018/ كرة القدم: فوز الجزائر على غينيا بيساو 2-1

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

 

الجزائر - فاز المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 15 سنة على نظيره من غينيا بيساو بنتيجة 2-1  الشوط الأول (2-0) يوم الخميس بالملعب البلدي لسيدي موسى لحساب اليوم الأول عن المجموعة الثانية  من دورة كرة القدم للطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب-2018  بالجزائر.

وسجل اهداف المباراة كل من قاسم محمد رايان (28و 39) لصالح الجزائر و قلص النتيجة جالطو تالا (46) لغينيا بيساو.

ولحساب المجموعة الاولى فازت نيجيريا على المغرب بنتيجة 3-2  في اللقاء الذى جرى بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء (الجزائر).

 

نتائج  اليوم الاول:

 

الخميس 19 يوليو 2018

 

المجموعة الاولى:

 

نيجيريا- المغرب  3-2

جيبوتي: معفاة

 

-- المجموعة الثانية :

 

الجزائر - غينيا بيساو   2-1

الكاميرون معفى

 

برنامج بقية الدورة

 

-- السبت 21 يوليو 2018 :

-- المجموعة الاولى :  ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء

-- جيبوتي     - نيجيريا        00ر18سا

المغرب معفى

 

-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى

-- غينيا بيساو    - الكاميرون      00ر18سا

الجزائر معفى

 

-- الاثنين 23 يوليو 2018 :

-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء

-- جيبوتي     - المغرب      00ر18سا

نيجيريا معفاة

-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى

-- الجزائر    - الكاميرون     00ر18سا

غينيا بيساو : معفاة

 

-- الدور نصف النهائي يقام يوم الاربعاء 25 يوليو

-- المقابلتان من اجل المركز الثالث والنهائي ( 00ر10سا, 00ر18سا) تقامان يوم الجمعة 27 يوليو.

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الألعاب الافريقية للشباب -2018/ كرة القدم: فوز الجزائر على غينيا بيساو 2-1
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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