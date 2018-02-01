الألعاب الافريقية للشباب -2018/ كرة القدم: فوز الجزائر على غينيا بيساو 2-1

وسجل اهداف المباراة كل من قاسم محمد رايان (28و 39) لصالح الجزائر و قلص النتيجة جالطو تالا (46) لغينيا بيساو.
ولحساب المجموعة الاولى فازت نيجيريا على المغرب بنتيجة 3-2 في اللقاء الذى جرى بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء (الجزائر).
نتائج اليوم الاول:
الخميس 19 يوليو 2018
المجموعة الاولى:
نيجيريا- المغرب 3-2
جيبوتي: معفاة
-- المجموعة الثانية :
الجزائر - غينيا بيساو 2-1
الكاميرون معفى
برنامج بقية الدورة
-- السبت 21 يوليو 2018 :
-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء
-- جيبوتي - نيجيريا 00ر18سا
المغرب معفى
-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى
-- غينيا بيساو - الكاميرون 00ر18سا
الجزائر معفى
-- الاثنين 23 يوليو 2018 :
-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء
-- جيبوتي - المغرب 00ر18سا
نيجيريا معفاة
-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى
-- الجزائر - الكاميرون 00ر18سا
غينيا بيساو : معفاة
-- الدور نصف النهائي يقام يوم الاربعاء 25 يوليو
-- المقابلتان من اجل المركز الثالث والنهائي ( 00ر10سا, 00ر18سا) تقامان يوم الجمعة 27 يوليو.