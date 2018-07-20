الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب - ريغبي: الجزائر في الصف الثالث وتطمح إلى الصعود للنصف النهائي

الجزائر- يحتل المنتخب الجزائري للريغبي, الصف الثالث إثر تغلبه على السنغال (21-19), وخسارته ضد جنوب إفريقيا (5-31), وبالتالي يطمح إلى العبور لنصف النهائي, يوم الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي, في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدورة الريغبي بسبعة لاعبين, في إطار النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).

وانهزم "الخضر" أمام منتخب جنوب إفريقيا بطل العالم, بنتيجة ثقيلة (5-31), الشوط الأول (0-19). وهي أول مرة يخوض فيها الفريق الوطني للريغبي بسبعة لاعبين مباراة بأرض الوطن وفي الصرح الأولمبي 5 جويلية "التاريخي" الذي احتضن أبرز الإنجازات الرياضية الجزائرية.

وصرح مدرب الفريق الوطني عصمان ماني لـ "واج", عقب هذه الخسارة قائلا : "دخلنا المنافسة أمام الفريق المرشح والمصنف الخامس عالميا مقارنة بنا (الجزائر لم تدخل بعد في جدول التصنيف). أظن أن لاعبينا انبهروا بعمالقة جنوب إفريقيا. سنحاول التدارك ضد السنغال سيما على مستوى الصراعات الثنائية ويجب أن نكون أكثر شراسة".

وبعد حوالي ساعتين, خاضت التشكيلة الوطنية مواجهتها الثانية ضد الفريق السنغالي, الذي صنع المفاجئة في اللقاء الأول إثر إطاحته بالمنتخب التونسي (24-12). وتميزت أطوار اللقاء بندية كبيرة بين الجزائريين والسنغاليين, الذين سيطروا على الشوط الأول (12-7), قبل أن يتدارك أصحاب الأرض, بفضل التغييرات التي أجراها الناخب الوطني وينتصرون بواقع (21-19), ليتفادوا بذلك الخروج المبكر من الدور الأول.

وقال مدرب "الخضر" بهذا الخصوص "أنا مسرور بهذا الفوز وبالأداء الذي قدمه عناصري. أرحنا بعض الركائز الأساسية التي لعبت ضد جنوب إفريقيا وأقحمناها في الشوط الثاني أمام السنغال وهو ما صنع الفارق لصالحنا", وأضاف التقني السنغالي "نحن مطالبين بالفوز بمباراتي الغد ضد تونس التي خرجت من السباق وبوركينافاسو من أجل تحقيق التأهل إلى نصف النهائي. على اللاعبين الاسترجاع جيدا والتركيز, حيث سنقدم كل ما لدينا وحظوظنا قائمة للعبور إلى المربع الذهبي".

وكما كان متوقعا يتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة بستة نقاط من انتصارين على بوركينافاسو (38-0) والجزائر (31-5), وحقق السنغال المفاجأة بتمركزه في الوصافة بفضل فارق النقاط (4 نقاط), رغم انهزامه أمام الجزائر (19-21), لكن فوزه الثمين على تونس (24-12) خدمه, كما جاءت بوركينافاسو في المرتبة الرابعة بنفس الرصيد من فوز على تونس (14-12) وهزيمة ثقيلة من جنوب إفريقيا (0-38), وتختتم تونس جدول الترتيب بعد هزيمتين وخروج مبكر يعتبر "محيرا" لنسور قرطاج.

أما في المجموعة الثانية, تتواجد ناميبيا في الطليعة بست نقاط من فوزين على البينين (51-0) وموريس (33-12), متبوعة بالمغرب (4 نقاط), كوت ديفوار (4 نقاط), موريس (4 نقاط), واخيرا البينين (نقطتين), الذي أقصي من السباق بعد هزيمتين.

وتجري مباريات الجولة الثانية يوم الجمعة 19 يوليو بداية من الساعة 00ر15 بملعب 5 جويلية الأولمبي.

المجموعة الأولى :

جنوب إفريقيا - تونس

السنغال - بوركينافاسو

الجزائر - تونس

جنوب إفريقيا - موريس

الجزائر - بوركينافاسو

المجموعة الثانية :

ناميبيا - المغرب

كوت ديفوار - البينين

المغرب - موريس

ناميبيا - كوت ديفوار

موريس – البينين.