ألعاب إفريقية-2018 للشباب/جيدو: المنتخب الجزائري يسيطر على المنافسات الفردية بحصوله على 7 ميداليات

الجزائر- سيطر مصارعو المنتخب الجزائري للجيدو على المنافسات الفردية للألعاب الإفريقية للشباب 2018 التي جرت يوم الخميس بقاعة حرشة (الجزائر) بحصولهم على سبع ميداليات منها 3 ذهبيات و فضية واحدة و 3 برونزيات.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب نهال بوشكيف (- 52 كلغ) و دريس مسعود رضوان (-66 كلغ) بالتأكيد (دريس مسعود رضوان) و عبد الله رموش (100 كلغ).

ولم تخف بوشكيف الفائزة على التونسية أماني شائب, فرحتها بنيلها الميدالية الذهبية حيث صرحت --لواج-- قائلة: "أنا سعيدة بهذا الفوز حاصة وأن أماني فازت علي في دورة تونس المفتوحة. لقد كانت المنازلة النهائية صعبة لكني تمكنت من تحقيق الفوز بحركة "إيبون". أنه فخر كبير لي بإهداء الجزائر ميدالية ذهبية".

من جهته تغلب دريس في نهائي وزن (-66 كلغ) على المغربي ياسر حنيش بحركة "إيبون".

وصرح البطل الجزائري ما يلي:"كانت المنازلة صعبة, كوني لا أملك اي معلومات عن منافسي. هذه الميدالية كانت ثمرة ساعات طويلة من التدريب".

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وفي وقت سابق من اليوم أهدى الجزائري عبد الله رموش (أقل من 100 كلغ) أول ميدالية ذهبية للجزائر, بعد تغلبه على دانييل مادو من نيجيريا, علما بأن هذا الوزن سجل مشاركة ثلاثة مصارعين فقط.

من جهته أخفق المصارع الجزائري أحمد رباحي في الحصول على ميدالية المعدن النفيس مكتفيا بالفضية بعد انهزامه في نهائي وزن (-51 كلغ) أمام المغربي ياسين العلاوي في حين نال كل من عبد اللطيف بوبترة (- 55 كلغ) و صبرينا العربي (- 63 كلغ) و نبيلة بن بلقاسم (- 78 كلغ) الميدالية البرونزية لأوزانهم.

و عبر مدير المواهب الشابة للاتحادية الجزائرية للجيدو كمال بوسبت, عن "ارتياحه" للنتائج المسجلة من طرف المصارعين الجزائريين الثمانية المشاركين في الألعاب الإفريقية للشباب حيث صرح لواج قائلا:"لقد تمكنا من تعديل عدد الميداليات المحصل عليها في دورة-2014 ببوتسوانا. ضيعنا ذهبية وزن (- 81 كلغ/ذكور) حيث لعبت هذه المنازلة على تفاصيل صغيرة".

وأضاف التقني الجزائري قائلا:" تؤكد النتائج المحصل عليها اليوم, بأن لنا مواهب صاعدة يمكن الاعتماد عليها في المنافسات الدولية المقبلة. ينبغي مواصلة العمل مع هؤلاء الشبان, شريطة أن نوفر أحسن الوسائل للتطور".

فخلال النسخة السابقة للألعاب الإفريقية للشباب-2014, توج المنتخب الجزائري للجيدو ب 4 ميداليات (3 ذهبيات و 1 فضية).

وعادت المنازلات النهائية الاخرى لهذا اليوم للتونسيين رانية حرباوي (-44 كلغ) و علاء الدين بن شلبي (-55 كلغ), والمغربيين ياسين العلاوي (-91 كلغ) و علية خيري (- 78 طلغ) و المصرية سلمى عبد الله - 63 كلغ).

و عرفت المنافسات الفردية للجيدو, مشاركة 74 مصارعا من بينهم 36 مصارعة ينتمون ل 28 بلدا.

و ستجري المنافسات حسب الفرق يوم غد الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

الألعاب الافريقية للشباب / جيدو النتائج الفنية للمنافسات الفردية

النتائج الفنية للمنافسات الفردية لرياضة الجيدو للألعاب الافريقية الثالثة للشباب التي جرت يوم الخميس بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

صنف الإناث: (وزن - 44 كلغ):

1 . رانية حرباوي (تونس)

2 . مروى فرحات (المغرب)

بوسيدي فولورنسو (نيجيريا)

-. هدى عبد الرحمن (جيبوتي)

وزن (- 52 كلغ):

نهال بوشكيف (الجزائر) أماني شائب (تونس) فطيمة بركة ساقي (غانا)

-. أوقشي لأوديزي (نيجيريا)

وزن (- 63 كلغ):

سلمي عبد الله (مصر) مريم خليفي (تونس) سبرينا العربي (الجزائر)

-. شيماء طايبي (المغرب)

وزن (- 78 كلغ):

1 علية خيري (المغرب)

فاطمة جباس (تونس) نبيلة بن بلقاسم (تونس)

-. علاء مصعد (مصر)

صنف الذكور

(وزن - 55 كلغ):

علاء الدين بن شايبي (تونس)

ذ2. باروس ليوناردو جي صا مينز (أنغولا)

زكريا المعلم (المغرب)

-. عبد اللطيف بوبترة (الجزائر)

وزن (- 66 كلغ)

مصعود رضوان دريس (الجزائر) ياسر حنيش (المغرب) جاسر مصطفى (مصر)

-- عزيز حربي (تونس)

وزن (- 81 كلغ):

يسين العطاوي (المغرب) أحمد رباحي (الجزائر) قسي بن غارس (تونس)

-. سمسون أكنتوندي (تيجيريا)

وزن (- 100 كلغ):