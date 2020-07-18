الهوكي على العشب /الألعاب الافريقية للشباب (الجولة الأولى/ذكور): انهزام الجزائر أمام زيمبابوي 9-0

الجزائر - انهزم المنتخب الوطني للهوكي على العشب ذكورأمام نظيره زيمبابوي يوم الخميس بملعب فرحاني بباب الوادي (الجزائر العاصمة) بنتيجة 9 مقابل صفر في إطار الجولة الاولى للمجموعة الاولى ضمن فعاليات الالعاب الافريقية الثالثة للشباب التي تحتضنها الجزائر من 18 الى 28 يوليو الجاري.

وبالنسبة لرئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع الهادي مصعب فإن هذه "المقابلة تعد الاولى من نوعها في تاريخ الجزائر حيث أننا فخورين باحتضان هذه الدورة التي تجمع كبار المنتخبات الافريقية على غرار جنوب افريقيا بطل افريقيا لدى الصنفين."

وتضم المجموعة الاولى كلا من جنوب افريقيا وناميبيا وزيمبابوي بينما تشكل منتخبات كينيا ونيجيريا وزامبيا و أوغندا المجموعة الثانية.

" بالنسبة لناي فإن المنافسين يملكون خبرة كبيرة في هذه الرياضة. لاعبونا قدموا وجها مشرفا حيث تنقصهم المنافسة وبعض المقابلات الودية. تبقى دائما مشاركة جد مشجعة للجزائريين." يضيف الهادي مصعب التي تشرف الاتحادية التي يرأسها على منافسات الهوكي على العشب.

ويخوض المنتخب الوطني مقابلته الثانية غدا الجمعة أمام نظيره الناميبي (00ر11). وبعد نهاية مرحلة التصفيات يتقابل متصدر المجموعة الاولى أمام صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية والثاني من المجموعة الثانية أمام الثالث من المجموعة الاولى بينما يتقابل الثاني من المجموعة الاولى امام الثالث من المجموعة الثانية والاول من المجموعة الثانية أمام الرابع من المجموعة الاولى.

ولدى الاناث انهزم المنتخب الجزائري امام جنوب افريقية بطلة افريقيا بنتيجة 19-0.ويتقابل الجزائريات غدا الجمعة امام نيجيريا (00ر16).

وتضم منافسات الاناث الى جانب الجزائر كلا من جنوب افريقيا و غانا و نيجيريا وناميبيا وزيمبابوي حيث يتقابل متصدرا الترتيب امام الثالث والرابع في الدور نصف النهائي بينما يتقابل الخامس والسادس في لقاء ترتيبي.