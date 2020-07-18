Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة السلة/البطولة العربية لأقل من 18 سنة (اليوم الخامس): انهزام الجزائر أمام الامارات العربية المتحدة 51-69

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

 

القاهرة - تجرع  المنتخب الجزائري لكرة السلة لأقل من 18 سنة (ذكور) الهزيمة امام نظيره الاماراتي بنتيجة  51-69 , لحساب الجولة الخامسة للبطولة العربية للفئة التي جرت يوم الخميس بالقاهرة( مصر).

وتعد هذه الخسارة الثانية للتشكيلة الوطنية بعد تلك التي مني بها امس الاربعاء امام البحرين بنتيجة  42-89  مقابل فوزين في مباراتيه الاولين , امام على التوالي , السودان (65-27)  والاردن ( 85- 82), بعد الوقتين الاضافيين .وفي لقاءات اخرى عن الجولة الخامسة فازت البحرين على الاردن 72- 50 .

ويواجه اشبال يحيى محمد, غدا الجمعة منتخب تونس قبل انهاء الدور الاول , امام مصر ( البلد المنظم).

وتتأهل المنتخبات الاربعة الأولى في الدور الاول , الى نصف النهائي ,المقرر يوم الاثنين 23 يوليو, في حين برمجت المواجهة النهائية يوم الثلاثاء 24 يوليو.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة/البطولة العربية لأقل من 18 سنة (اليوم الخامس): انهزام الجزائر أمام الامارات العربية المتحدة 51-69
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.20

الرئيس عباس يؤكد أن القدس "عاصمة دولة فلسطين الأبدية" بعد إقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي…

18.07.20

الألعاب الافريقية للشباب-2018/ كرة القدم (الجزائر -غينيا بيساو 2-1): بداية موفقة ل"الخضر"…

18.07.20

الألعاب الافريقية للشباب-2018/حمل الأثقال: الجزائري محمد رميلي يتحصل على 3 ميداليات

18.07.20

بإمكان جميع البلدان التي تواجه الارهاب أن تستلهم من التجربة الجزائرية (الاتحاد الأوروبي)

18.07.20

حرائق الغابات: تضرر اكثر من 460 هكتار منذ مطلع شهر يونيو (المديرية العامة للغابات)

18.07.20

الألعاب الإفريقية للشباب -تايكواندو: الجزائرية دلة ساسي تفتك برنونزية اليوم الأول من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.17

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

18.07.18

55,88 بالمائة نسبة النجاح في بكالوريا 2018

18.07.17

مهرجان "لنحتفل جزائريا" بوهران : المطربان بارودي بخدة والشاب رضوان يمتعان الجمهور

18.07.17

الواجهة البحرية للمركز التجاري "أرديس" تستقطب العائلات رغم انعدام شروط الاستقبال و الراحة

18.07.18

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي…

18.07.16

البوليساريو تدين بشدة القرار الغير قانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي