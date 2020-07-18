كرة السلة/البطولة العربية لأقل من 18 سنة (اليوم الخامس): انهزام الجزائر أمام الامارات العربية المتحدة 51-69

الرئيس عباس يؤكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية بعد إقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى قانون القومية العنصري -

بإمكان جميع البلدان التي تواجه الارهاب أن تستلهم من التجربة الجزائرية (الاتحاد الأوروبي) -

ألعاب إفريقية-2018 للشباب/جيدو: المنتخب الجزائري يسيطر على المنافسات الفردية بحصوله على 7 ميداليات -

الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية في زيارة عمل إلى الجزائر بداية من يوم الأحد -

الجزائر ركيزة هامة في استقرار منطقة الساحل /برلماني أوروبي/ -

تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر يونيو المنصرم -

الطيب لوح: تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة) -

تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة -

بن غبريت تشدد على ضرورة الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية -

موجة الحرارة: درجات الحرارة تجاوزت 51 درجة بورقلة بداية يوليو (الديوان الوطني للأرصاد الجوية) -

أويحيى يستقبل وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي -

وزارة الصحة تسحب حصصا ل 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على فالسارتان -

انهيار شرفة بإحدى البنايات بشارع طرابلس (بلدية حسين داي) يودي بحياة رجل أربعيني (حماية مدنية) -

تنصيب العقيد تريكي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران (وزارة الدفاع) -

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 : إبرام اتفاقية بين مدينتي وهران وليون لتجهيزمعالم أثرية وتاريخية بالإنارة التجميلية -

التجمع الوطني الديمقراطي: مساندة المجاهد بوتفليقة منذ سنة 1999 موقف ثابت للحزب -

الانشغالات الرئيسية للقابلات محور اجتماع بوزارة الصحة -

اجتماع متعدد القطاعات لتحضير برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج -