كرة السلة/البطولة العربية لأقل من 18 سنة (اليوم الخامس): انهزام الجزائر أمام الامارات العربية المتحدة 51-69

وتعد هذه الخسارة الثانية للتشكيلة الوطنية بعد تلك التي مني بها امس الاربعاء امام البحرين بنتيجة 42-89 مقابل فوزين في مباراتيه الاولين , امام على التوالي , السودان (65-27) والاردن ( 85- 82), بعد الوقتين الاضافيين .وفي لقاءات اخرى عن الجولة الخامسة فازت البحرين على الاردن 72- 50 .
ويواجه اشبال يحيى محمد, غدا الجمعة منتخب تونس قبل انهاء الدور الاول , امام مصر ( البلد المنظم).
وتتأهل المنتخبات الاربعة الأولى في الدور الاول , الى نصف النهائي ,المقرر يوم الاثنين 23 يوليو, في حين برمجت المواجهة النهائية يوم الثلاثاء 24 يوليو.