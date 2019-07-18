ألعاب إفريقية-2018 للشباب/رفع الأثقال: ثلاث ميداليات فضية للجزائرية نور الهدى صبري

الجزائر- أهدت الربّاعة نور الهدى صبري الجزائر, ثلاث ميداليات فضية خلال منافسات اليوم الأول لمنافسة رفع الأثقال التي انطلقت يوم الخميس بالقاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان, لحساب الألعاب الإفريقية-2018 للشباب بالجزائر.

و رفعت صبري البالغة من العمر 15 عاما, حمولة قدرها 53 كلغ في الخطف و 70 كلغ في النتر و 123 كلغ في المجموع, وراء النيجيرية أقبا إيبيليشكوو المتوجة بالميدالية الذهبية بمجموع 135 كلغ (61 كلغ في الخطف و 75 كلغ في النتر).

و نالت التونسية يسرى بن عيسى ميداليتين برونزيتين في الخطف (53 كلغ) و المجموع (120 كلغ), فيما حصلت المغربية مريم صبيحي على ميدالية برونزية في النتر (69 كلغ).

وعبرت صبري --لواج-- عن سرورها بهذا التتويج حيث صرحت قائلة:"أنا سعيدة بميدالياتي. المنافسة كانت صعبة مع منافسات اكتشفتهن بالجزائر. كنت أرغب في التتويج بالمعدن النفيس, لكني اكتفيت بالفضة و بإنجازات شخصية جديدة".

من جهته لم يخف مدرب المنتخب الوطني النسوي يوسف شكري, ابتهاجه, معتبرا نتائجها بالممتازة حيث قال :"نور الهدي وجه جديد في رفع الأثقال الجزائرية, كما أنها أصغر عنصر في دورة الجزائر كما أنها تشارك في أول منافسة رسمية لها بالجزائر. اننا بصدد تحضيرها لاستحقاقات المقبلة أكثر أهمية على غرار أولمبياد الشباب-2018 بالأرجنتين, لو تقرر الاتحادية منحها التأشيرة التي نالها المنتخب الوطني للأشبال في البطولة العربية الأخيرة بالقاهرة. وبإمكان صبري أن تسعدنا بنتائج باهرة في المستقبل".