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تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر يونيو المنصرم

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 18:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر يونيو المنصرم

عين تموشنت - بلغ حجم الصادرات من منتوج التونة لشهر  يونيو لوحده أكثر من 15 مليون أورو , حسبما صرح به يوم الخميس بعين تموشنت  مدير الصيد البحري و تربية المائيات بوزراة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري , طه حموش.

و أبرز السيد حموش, في تصريح صحفي على هامش إشرافه على اختتام السنة  البيداغوجية 2017/2018 بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات  ببني صاف, أن "كمية التونة التي تم اصطيادها خلال شهر يونيو المنصرم بلغت 1300  طن و تم تصديرها كلية بقيمة 15 مليون أورو من العملة الصعبة تم تحقيقها في ذات  المجال خلال شهر يونيو فقط".

 

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و فيما يخص تصدير باقي الأنواع الأخرى من الأسماك كالجمبري و الأسماك البيضاء  فقد كان "محتشما" خلال السداسي الأول من السنة الجارية في حدود 7 ملايين  دولار", حسبما ذكره ذات المسؤول المركزي.

و ثمن السيد حموش التطور "الهام" الذي يعرفه قطاع الصيد البحري و تربية  المائيات و الذي يعول عليه "كثيرا" في الجانب الإقتصادي و تنويع الصادرات خارج  المحروقات حيث "بلغت قيمة الصادرات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 20  مليون دولار".

و أشار ذات المسؤول إلى أن "القطاع يعرف نموا "هاما" حيث خلال سنة 2016 كان  يحصي نحو 15 مشروعا فقط و اليوم و في أقل من سنتين , تسجل المديرية العامة  للصيد البحري و تربية المائيات  62 مشروعا قيد الاستغلال و 64 مشروعا قيد  الإنجاز في مجال الإستثمار في تربية المائيات سواء على المستوى البحري أو على  المستوى القاري ".

 

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و أشاد مدير الصيد البحري و تربية المائيات بالقيمة الإقتصادية لهذه المشاريع  التي "تتمتع بقدرات كبيرة متوسطها بين 600 إلى ألف طن من الأسماك للمشروع في  السنة و كلفة الإستثمار تصل إلى 500 مليون دج للمشروع الواحد و هو ما يترجم  قيمة هذه المشاريع و مدى أهميتها ", مضيفا أن دائرته القطاعية تحصي أيضا أكثر  من 400 طلب للإستثمار في المجال.

و بلغ عدد المشاريع المصغرة المنشأة خلال السداسي الأول من السنة الجارية في  إطار أجهزة دعم التشغيل ضمن ما توفره الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  أكثر من ألف (1000) مشروع, حسبما أشار إليه نفس المسؤول المركزي.

آخر تعديل على الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 18:15
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تصدير ما قيمته 15 مليون أورو من التونة خلال شهر يونيو المنصرم
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 18:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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